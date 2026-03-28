Гурт «Бумбокс» та Тіна Кароль опинилися у центрі скандалу, справу вирішуватимуть у суді

Публічної реакції від артистів наразі немає
Частину альбому «Таємний код: Рубікон» заблокували через суперечку за право власності

Навколо альбому «Таємний код: Рубікон» за участі гурту «Бумбокс» та співачки Тіни Кароль розгорівся скандал. Усе через звинувачення у привласненні авторства. Про це інформує «Главком».

Саунд-продюсер Олег Аджикаєв публічно на платформі Threads повідомив про суперечку з артистами, яка вже вплинула на реліз. Частина треків із «Рубікона» зникла зі стримінгів. За його словами, причина – конфлікт щодо прав і виплат. Продюсер стверджує, що працював над більшістю пісень і всім звучанням альбому, але не отримав ні прозорої звітності, ні гонорарів.

«Без суду не вдасться розібратися…», – заявляє Аджикаєв.

Він наголошує, що ситуація виходить за межі особистого конфлікту і стосується системної проблеми в індустрії. Через це частина композицій наразі недоступна для прослуховування.

«Іронія ситуації в тому, що музику створюєш разом, а коли доходить до грошей – раптом стає складно знайти навіть базову прозорість. Як співавтор, я не отримав ані зрозумілої звітності, ані належних виплат за використання цих творів…», – повідомляє саунд-продюсер.

Аджикаєв також пообіцяв оприлюднити листування з командою Андрія Хливнюка та Тіни Кароль, зокрема щодо спільного треку «Безодня».

«Я дуже довго мовчав і намагався вирішити питання цивілізовано… Виявлено схему, як привласнюють чуже… Я не один такий, просто більшість мовчить», – заявив Олег.

Публічної реакції від артистів наразі немає, однак історія може отримати продовження вже в юридичній площині.

Читайте також:

Читайте також

У церкві міста Маастрихт знайшли останки, які можуть належати мушкетеру д’Артаньяну
У Нідерландах археологи виявили ймовірний скелет мушкетера д’Артаньяна (фото)
26 березня, 13:27
Потап висловився про роботу Сергія Пермана на посаді керівника Палацу «Україна»
«Це я ще все не розказав». Потап після скандалу з концертом Павліка натякнув на інші гріхи керівника Палацу «Україна»
26 березня, 11:58
Трамп заявив, що радий смерті Роберта Мюллера
Трамп порадів смерті ексдиректора ФБР, який розслідував його зв’язки з Росією
21 березня, 21:50
Депутатка Дніпропетровської обласної ради Олена Чиркова
У Дніпрі депутатка облради назвала дітей з генетичними хворобами «дебілами»: Лубінець відреагував
19 березня, 15:11
Начальник Військового Інституту танкових військ Олександр Серпухов
Дев'ять років поза законом: офіцер «Азову» зробив гучну заяву про очільника танкового інституту
9 березня, 08:09
Перша група українських експертів і військових вирушить до країн Перської затоки вже у понеділок, запевнив Зеленський
Україна відправляє групу військових на Близький Схід. Зеленський пояснив, що вони там робитимуть
8 березня, 15:38
Історія повторюється з лякаючою точністю
Що насправді відбувається в Ірані і які наслідки для США, світу та України?
7 березня, 12:15
Працівник «Нової пошти» видалив своє відео з мережі
«Нова пошта» звільнила працівника, який висміював клієнтів через українську мову
6 березня, 15:02
Гурт «Бумбокс» отримав статус критично важливого підприємства рік тому
Мінкульт підтвердив статус критично важливих для гуртів «Бумбокс» та «Без обмежень»
5 березня, 19:46

Гурт «Бумбокс» та Тіна Кароль опинилися у центрі скандалу, справу вирішуватимуть у суді
Гурт «Бумбокс» та Тіна Кароль опинилися у центрі скандалу, справу вирішуватимуть у суді
Епідемія Поплавського. «Главком» публікує перелік вишів, до яких є претензії у правоохоронців
Епідемія Поплавського. «Главком» публікує перелік вишів, до яких є претензії у правоохоронців
Таємна дама Поплавського. «Главком» дізнався, у чиєму будинку роками живе співочий ректор
Таємна дама Поплавського. «Главком» дізнався, у чиєму будинку роками живе співочий ректор
Леді Гага відзначає 40-річчя: історія успіху та найцікавіше з біографії
Леді Гага відзначає 40-річчя: історія успіху та найцікавіше з біографії
Після обшуків Поплавський заявив, що готує велике шоу
Після обшуків Поплавський заявив, що готує велике шоу
Загинув стендап-комік та військовий Артур Петров: що про нього відомо
Загинув стендап-комік та військовий Артур Петров: що про нього відомо

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
