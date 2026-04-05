Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор

glavcom.ua
Ключовим фактором, який може запустити процес краху, історик називає різке погіршення рівня життя населення, передусім у великих містах
Розпад Російської Федерації є неминучим у довгостроковій перспективі, однак очікувати його найближчим часом не варто. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо «Свобода» розповів історик та співавтор YouTube-каналу «Історія без міфів» Владлен Мараєв.

За словами Мараєва, твердження про швидкий крах Росії є радше «видаванням бажаного за дійсне», проте сам процес розпаду імперських утворень є історично закономірним.

Росія має ознаки класичної континентальної імперії, а такі держави, згідно з історичним досвідом, рано чи пізно припиняють існування. Серед ключових факторів ризику Владлен Мараєв називає величезну територію, слабкі зв’язки між центром і регіонами, нерівномірне розташування населення та концентрацію ресурсів далеко від столиці.

Окремо історик підкреслює багатонаціональний і поліконфесійний склад країни, що також створює внутрішні суперечності та посилює ризики дезінтеграції.

Водночас, за його словами, Росія демонструє здатність адаптуватися до війни, санкцій і економічного тиску, що відтерміновує можливий розпад.

Ключовим фактором, який може запустити процес краху, історик називає різке погіршення рівня життя населення, передусім у великих містах. Як приклад він наводить розпад СРСР наприкінці ХХ століття, який стався на тлі економічної кризи та дефіциту.

Також Мараєв згадав події Російської революції, коли саме проблеми з продовольством і базовими умовами життя стали поштовхом до масштабних змін.

«Порожній холодильник може перемогти телевізор», – зазначив історик, підкресливши, що навіть потужна державна пропаганда не здатна втримати систему у разі глибокої економічної кризи.

Нагадаємо, контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ. Це станеться, якщо режим Путіна збережеться на наступні роки й агресивна політика не зміниться. Про це написав керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Раніше очільник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК), який воює на боці України, Олександр Фортуна спрогнозував майбутнє Росії. 

Кремлівський режим упаде. Швидше за все це відбуватиметься у кілька етапів, вважає колишній офіцер ФСБ, а нині боєць Російського добровольчого корпусу Ілля Богданов. 

