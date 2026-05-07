Речниця Білого дому повідомила про народження доньки (фото)

glavcom.ua
Наталія Порощук
Керолайн Левітт показала свою донечку
фото: Karoline Leavitt/X

Левітт про свою донечку: Вона ідеальна і здорова

Прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, що 1 травня стала мамою. Доньку назвали Вівіаною, а вдома її лагідно кличуть Віві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Левітт у соцмережі Х.

«1 травня до нашої родини приєдналася Вівіана, яку ми називаємо «Віві», і наші серця миттєво наповнилися любов’ю. Вона ідеальна і здорова, а її старший брат із радістю звикає до життя з новою сестричкою. Ми насолоджуємося кожною миттю у нашій щасливій «бульбашці» з новонародженою», – написала речниця Білого дому.

Керолайн Левітт додала: «Дякую всім, хто підтримував мене молитвами під час вагітності – я справді відчувала їх протягом усього цього часу. Бог добрий».

Нагадаємо, що в грудні 2025 року Керолайн Левітт поділилася, що вагітна. Левітт назвала цю новину найкращим подарунком до Різдва та зазначила, що їхній син з нетерпінням чекає на роль старшого брата.

Також прессекретарка окремо подякувала президенту США Дональду Трампу та очільниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, відзначивши їхню підтримку та створення комфортних умов для роботи молодих батьків в адміністрації.

До слова, у січня віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що його дружина Уша вагітна. У них має народитися хлопчик, поява якого на світ очікується наприкінці липня. Подружжя Венсів уже виховує трьох дітей: Юена, Вівека та Мірабель.

