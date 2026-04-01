Росія атакувала Хмельницький безпілотниками

Внаслідок атаки розгорілася пожежа на одному із підприємств у Хмельницькому

Вночі 1 квітня російські терористи вдарили по Хмельницькому безпілотниками. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише «Главком».

За інформацією Тюріна, внаслідок російської атаки виникла пожежа на території одного з підприємств Хмельницькому. Її локалізовують підрозділи ДСНС.

Також зазначається, що інформації про загиблих та травмованих немає.

Цієї ж ночі російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Росіяни атакували інфраструктуру Кривого Рогу. Внаслідок ударів постраждав 22-річний хлопець.

Як відомо, 28 березня російські терористи атакували шахедами Кривий Ріг. Унаслідок атаки є загиблі. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що внаслідок ранкової атаки ворога на Кривий Ріг двоє чоловіків загинули, двоє дістали поранень. Також є пошкодження на промисловому підприємстві. Там зайнялися пожежі.

Нагадаємо, 27 березня російські терористи завдали ударів по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Під атакою окупантів опинилась промислова та енергетична інфраструктури. Насліки обстрілу повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Повідомляється, що близько з 21:00 у місті пролунали перші вибухи. Росіяни спрямували на Кривий Ріг ударні дрони типу «шахед».