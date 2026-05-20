Зірка серіалу «Секс і місто» Джессіка Паркер показала архівні фото з чоловіком-актором

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Сара Джессіка Паркер перебуває у шлюбі з актором Метью Бродеріком
фото: АР
Зіркове подружжя відсвяткувало оксамитову річницю весілля

Голлівудська зірка Сара Джессіка Паркер поділилася світлинами зі своїм чоловіком актором Метью Бродеріком у молоді роки. Подружжя святкує річницю шлюбу. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис акторки в Іnstagram.

19 травня 1997 року Сара Джессіка Паркер вийшла заміж за актора Метью Бродеріка. Цьогоріч виповнилося 29 років з того дня, як актори взяли шлюб.

З нагоди свята Джессіка Паркер поділилася дописом зі світлинами з сімейного архіву. На цих фото можна побачити Паркер та Бродеріка в молоді роки. Це не просто кадри, а знімки, які зірка зберігає у рамках, деякі з них навіть не кольорові. Одне з фото, зроблене на полароїд. До фотографій акторка поклала білу троянду та весільну тіару.

Джессіка Паркер показала ексклюзивні фото з чоловіком-актором до річниці весілля
фото: Іnstagram.com/sarahjessicaparker

Свій допис зірка доповнила щемливим зверненням до свого чоловіка , де привітала його з річницею весілля «19 травня 1997 – 19 травня 2026. 29 років. І наш відлік триває. За тебе, мій коханий. Разом із твоїм улюбленим гуртом, який приєднається до мене, щоб співати тобі серенаду. Це ми. Вічно молоді. Твоя дружина, Сара Джессіка», – написала вона.

Сара Джессіка Паркер з чоловіком Метью одружилися у 1997 році
фото: Іnstagram.com/sarahjessicaparker

Зіркове подружжя відсвяткувало оксамитове весілля. За 29 років шлюбу в акторів народилося троє дітей. Разом вони виховують 23-річного сина Джеймс та 16-річних доньок-близнючок Меріон і Табіту.

Нагадаємо, Сара Джесіка Паркер разом із чоловіком Меттью Бродеріком, 20-річним сином Джеймсом та 13-річними доньками Табітою та Маріон відвідала прем'єра мюзиклу Some Like It Hot у театрі Shubert у Нью-Йорку. 

Зірка серіалу «Секс і місто» Джессіка Паркер показала архівні фото з чоловіком-актором
