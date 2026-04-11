У джунглях Бразилії археологи знайшли величезні кулі: їхній вміст шокував науковців

Характеристики знайдених куль не відповідали традиціям місцевого населення, де їх знайшли

У Бразилії в штаті Амазонас археологи натрапили на невідомі гігантські урни. Ними виявилися керамічні кулі, зміст яких вразив науковців. Місцеві мешканці знайшли ці кулі неподалік від озера Кочіла бразильського штату Амазонас. Про це пише «Главком» з посиланням на Іndiandefencereview.

На місці знахідки попрацювали археологи та знайшли сім урн, які містили різноманітні останки та кістки. Серед них були останки людей, тварин, кістки риб і панцирі черепах.

Для чого призначалися ці урни та якою була їх функція поки невідомо. Однак науковці припускають, що ці кулі були призначені для поховань. Водночас сумісність людських останків та кісток тварин можуть свідчити про ритуали пов’язані зі смертю та їжею. Водночас подібні ритуали у місцевості, де знайшли урни, є рідкістю.

За результатами досліджень стало відомо, що кулі з останками можуть бути виготовлені із зеленої глини, що є доволі рідкісним матеріалом. Деякі уламки урн також містять матеріали, які є непритаманними для Нижньої Амазонії.

За словами доктора Джорджеї Лейли Холланд, відповіді факти можуть свідчити про те, що в цій місцевості жила група населення, яка не була задокументована та раніше відома. «Ймовірно, вони були запечатані органічним матеріалом, що давно розклався, і поховані всього на глибині 40 сантиметрів – можливо, під стародавніми будинками», – зазначила експертка.

Гігантські урни знайшли на озері Кочіла, яке розташоване біля островів, які побувало корінне населення на територіях, яке в окремий сезон затоплює вода. Ці острови побудовані з землі та уламків кераміки, що допомагало місцевим мешканцям виживати під час повені.

Урни було знайдено в кореневій системі на висоті 3,2 м. Тому археологи потребували допомоги місцевих мешканців. Тож громада побудувала для археологів конструкцію з дерев та ліан, щоб вони могли працювати.

