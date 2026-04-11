У джунглях Бразилії археологи знайшли величезні кулі: їхній вміст шокував науковців

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Археологи виявили незвичні урни в джунглях Амазонії
Характеристики знайдених куль не відповідали традиціям місцевого населення, де їх знайшли

У Бразилії в штаті Амазонас археологи натрапили на невідомі гігантські урни. Ними виявилися керамічні кулі, зміст яких вразив науковців. Місцеві мешканці знайшли ці кулі неподалік від озера Кочіла бразильського штату Амазонас. Про це пише «Главком» з посиланням на Іndiandefencereview.

На місці знахідки попрацювали археологи та знайшли сім урн, які містили різноманітні останки та кістки. Серед них були останки людей, тварин, кістки риб і панцирі черепах.

Для чого призначалися ці урни та якою була їх функція поки невідомо. Однак науковці припускають, що ці кулі були призначені для поховань. Водночас сумісність людських останків та кісток тварин можуть свідчити про ритуали пов’язані зі смертю та їжею. Водночас подібні ритуали у місцевості, де знайшли урни, є рідкістю.

За результатами досліджень стало відомо, що кулі з останками можуть бути виготовлені із зеленої глини, що є доволі рідкісним матеріалом. Деякі уламки урн також містять матеріали, які є непритаманними для Нижньої Амазонії.

За словами доктора Джорджеї Лейли Холланд, відповіді факти можуть свідчити про те, що в цій місцевості жила група населення, яка не була задокументована та раніше відома. «Ймовірно, вони були запечатані органічним матеріалом, що давно розклався, і поховані всього на глибині 40 сантиметрів – можливо, під стародавніми будинками», – зазначила експертка.

Гігантські урни знайшли на озері Кочіла, яке розташоване біля островів, які побувало корінне населення на територіях, яке в окремий сезон затоплює вода. Ці острови побудовані з землі та уламків кераміки, що допомагало місцевим мешканцям виживати під час повені.

Урни було знайдено в кореневій системі на висоті 3,2 м. Тому археологи потребували допомоги місцевих мешканців. Тож громада побудувала для археологів конструкцію з дерев та ліан, щоб вони могли працювати.

До слова, під час будівництва швидкісної дороги S17 на сході Польщі археологи виявили понад 100 тисяч знахідок різних історичних періодів. Дослідження проводяться в регіоні Замостя в межах інфраструктурного проєкту, що з’єднує Варшаву з Любліном і тягнеться до українського кордону в Гребенному. Археологічні роботи стартували в листопаді 2024 року під контролем органів охорони культурної спадщини.

Читайте також:

Читайте також

Конвертація тепла тіла у електроенергію
Вчені винайшли матеріал, що живить годинник вашим теплом 24/7
12 березня, 08:16
Південнополярний поморник під час довгого крику в районі станції «Академік Вернадський»
Українські полярники встановили рекорд на конкурсі наукових фото: які зображення перемогли
20 березня, 15:59
У церкві міста Маастрихт знайшли останки, які можуть належати мушкетеру д’Артаньяну
У Нідерландах археологи виявили ймовірний скелет мушкетера д’Артаньяна (фото)
26 березня, 13:27
Публічної реакції від артистів наразі немає
Гурт «Бумбокс» та Тіна Кароль опинилися у центрі скандалу, справу вирішуватимуть у суді
28 березня, 18:39
За свою понад столітню історію заклад неодноразово змінював назви
Найстаріший кінотеатр Києва перетворився на руїну (фото)
1 квiтня, 16:42
Пінгвіни дослідили українську біологиню, коли вона їх фотографувала
На станції Вернадського пінгвіни «скуштували» українську вчену (відео)
2 квiтня, 18:00
Астронавти NASA зробили фотографію Землі на шляху до Місяця
Місячна місія: астронавти зробили унікальну світлину Землі (фото)
3 квiтня, 15:13
Завод з виробництва цукрової тростини та етанолу Ester у Космополісі, Бразилія
Одна з країн майже не відчула удару енергетичної кризи: як їй це вдалося – аналіз AP
5 квiтня, 02:44
Марія Браньяс Морера пішла з життя у 117 років
Вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки, яка була найстарішою людиною світу
7 квiтня, 12:43

Хвора пропагандистка Симоньян намагалася накласти на себе руки
Хвора пропагандистка Симоньян намагалася накласти на себе руки
Дубайська паска стала трендом Великодня-2026: простий покроковий рецепт
Дубайська паска стала трендом Великодня-2026: простий покроковий рецепт
Трирічний хлопчик поборов рак та став зіркою мережі, зворушивши мільйони людей (відео)
Трирічний хлопчик поборов рак та став зіркою мережі, зворушивши мільйони людей (відео)
Зв'язкова УПА з Івано-Франківщини відзначила 100-річчя та назвала три сенси свого життя (фото)
Зв'язкова УПА з Івано-Франківщини відзначила 100-річчя та назвала три сенси свого життя (фото)
Експринц Ендрю переїхав до ферми, звідки постійно дзвонить Чарльзу III з проханням про помилування – ЗМІ
Експринц Ендрю переїхав до ферми, звідки постійно дзвонить Чарльзу III з проханням про помилування – ЗМІ

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
9 квiтня, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
9 квiтня, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
9 квiтня, 09:24

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
