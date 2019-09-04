  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»

    • Розсилка
    Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп - Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп

    Звезды порадволали стильными выходами

    Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе представили в Венеции свой фильм «Король» - историю своенравного наследника английской короны, которому после смерти отца-тирана предстоит закончить начатую им войну и стать достойным монархом. В картине, которая с 1 ноября будет доступна на Netflix, также снялись Джоэл Эдгертон и Роберт Паттинсон. Последний, к сожалению, премьеру пропустил, зато Лили-Роуз и Тимоти, которых связывает роман вне экрана, порадовали фанатов редким совместным выходом

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»
    Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»

     Читайте также: Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ