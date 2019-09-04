Надежда Голливуда: Как выглядели Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа на премьере фильма «Король»



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Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп

Звезды порадволали стильными выходами

Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе представили в Венеции свой фильм «Король» - историю своенравного наследника английской короны, которому после смерти отца-тирана предстоит закончить начатую им войну и стать достойным монархом. В картине, которая с 1 ноября будет доступна на Netflix, также снялись Джоэл Эдгертон и Роберт Паттинсон. Последний, к сожалению, премьеру пропустил, зато Лили-Роуз и Тимоти, которых связывает роман вне экрана, порадовали фанатов редким совместным выходом

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