Санта Димопулос назвала модные тренды сезона грядущего 2020



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Певица рассказала поклонникам, что будет в моде этой весной

Санта отметила на своей странице в Instagram, что ей часто задают вопросы о стиле и моде. Так что она решила порадовать подписчиков и рассказала, что будет модным этой весной и на что следует обратить внимание.

Публикацию звезда сопроводила эффектным фото, на котором она лежит на диване в сверкающем платье, приняв томную позу.

«Практически не затрагиваю тему моды у себя в блоге. Не считаю себя заядлой модницей) Я больше за индивидуальный стиль в модной струе, а не за копирование трендовых луков. Но все чаще приходят вопросы: «Что нравится?», «что уместно надеть?», «А как вы относитесь к....?» И я решила обсудить с вами тренды предстоящего сезона», - написала Димопулос.ґ

instagram.com/santadimopulos

Топ-6 трендов весны-лето 2020 по версии певицы: тотал деним (Celine, Balenciaga, Chanel), красный цвет (Valentino, Givenchy, Erdem), кружево (Loewe, Gianbattista Valli, McQueen), тропический принт (Louis Vuitton, Marni, Valentino), геометрия (Chanel, Dries Van Noten, Sacai), глубокие вырезы (Valentino, Saint Laurent, Sportmax).

«А вы следуете трендам или носите то, что актуально всегда? Мое мнение – в первую очередь тебе должно это идти. Я не против «одевания» по моде, но когда это нелепо выглядит, то просто – зачем?» - подытожила Санта.