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    Зианджа изменила внешность и имя (фото)

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    Зианджа изменила внешность и имя (фото)

    Украинская певица-трансгендер Зианджа, в прошлом – Борис Апрель, в очередной раз кардинально изменила внешность и имя

    Артистка обрезала волосы и сделала стрижку «под мальчика». А также сообщила, что ее теперь зовут Со Фамелу. Соответствующее фото, которое певица сопроводила текстом, она опубликовала на личной странице в Instagram.

    «Странная, свободолюбивая и открытая миру. Меня зовут Со Фамелу и сегодня я рождаюсь заново! В честь этого для каждого из вас открыты двери в мой авантюрный, спонтанный и свободный от суждений мир! Здесь, в бесконечном сейчас, вы всегда можете быть собой. В новом десятилетии я предпочитаю любить и жить на полной мощности, без каких-либо правил и ограничений. Вы со мной?», –написала Фамелу.

    Также певица отметила, что в марте должен выйти ее дебютный сингл.

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    Зианджа изменила внешность и имя (фото)
    Зианджа изменила внешность и имя (фото)
    Зианджа изменила внешность и имя (фото)
    Зианджа изменила внешность и имя (фото)

    «Это эра расправленных крыльев, новых открытий и исцеляющей силы. Я рада поделиться с вами тем, что в марте у меня выходит дебютный сингл», – подытожила Со Фамелу.

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