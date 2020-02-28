Зианджа изменила внешность и имя (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская певица-трансгендер Зианджа, в прошлом – Борис Апрель, в очередной раз кардинально изменила внешность и имя

Артистка обрезала волосы и сделала стрижку «под мальчика». А также сообщила, что ее теперь зовут Со Фамелу. Соответствующее фото, которое певица сопроводила текстом, она опубликовала на личной странице в Instagram.

«Странная, свободолюбивая и открытая миру. Меня зовут Со Фамелу и сегодня я рождаюсь заново! В честь этого для каждого из вас открыты двери в мой авантюрный, спонтанный и свободный от суждений мир! Здесь, в бесконечном сейчас, вы всегда можете быть собой. В новом десятилетии я предпочитаю любить и жить на полной мощности, без каких-либо правил и ограничений. Вы со мной?», –написала Фамелу.

Также певица отметила, что в марте должен выйти ее дебютный сингл.

«Это эра расправленных крыльев, новых открытий и исцеляющей силы. Я рада поделиться с вами тем, что в марте у меня выходит дебютный сингл», – подытожила Со Фамелу.