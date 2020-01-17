  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Вышел посмертный альбом Мака Миллера

    • Розсилка
    На пластинке 12 треков, которые были записаны еще при жизни музыканта, когда он работал над своей предыдущей пластинкой Swimming - Вышел посмертный альбом Мака Миллера
    На пластинке 12 треков, которые были записаны еще при жизни музыканта, когда он работал над своей предыдущей пластинкой Swimming

    На пластинку вошли 12 треков, над которыми рэпер работал еще при жизни

    На пластинке 12 треков, которые были записаны еще при жизни музыканта, когда он работал над своей предыдущей пластинкой SwimmingМак Миллер умер 7 сентября 2018 года в возрасте 26 лет от передозировки смеси токсичных веществ —-в его крови были обнаружены следы кокаина, фентанила (мощный опиат) и алкоголя.

    Через четыре дня после его смерти тысячи фанатов собрались на спортивной площадке в Питсбурге и почтили память музыканта.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Вышел посмертный альбом Мака Миллера
    Вышел посмертный альбом Мака Миллера
    Вышел посмертный альбом Мака Миллера
    Вышел посмертный альбом Мака Миллера
    Вышел посмертный альбом Мака Миллера
    Вышел посмертный альбом Мака Миллера
    Вышел посмертный альбом Мака Миллера
    Вышел посмертный альбом Мака Миллера

     Читайте также: Сальма Хайек рассказала, как из-за слишком пышных форм на ней лопнуло платье перед «Оскаром»

     

    знаменитости шоу-бизнес музыка умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ