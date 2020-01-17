Вышел посмертный альбом Мака Миллера



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На пластинке 12 треков, которые были записаны еще при жизни музыканта, когда он работал над своей предыдущей пластинкой Swimming

На пластинку вошли 12 треков, над которыми рэпер работал еще при жизни

На пластинке 12 треков, которые были записаны еще при жизни музыканта, когда он работал над своей предыдущей пластинкой SwimmingМак Миллер умер 7 сентября 2018 года в возрасте 26 лет от передозировки смеси токсичных веществ —-в его крови были обнаружены следы кокаина, фентанила (мощный опиат) и алкоголя.

Через четыре дня после его смерти тысячи фанатов собрались на спортивной площадке в Питсбурге и почтили память музыканта.