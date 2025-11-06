Названо найкрасивішу дівчину на Землі. Яке місце посіла українка (фото)

Наталі Пушкінова з Чехії виборола головну корону на конкурсі «Міс Земля 2025», який відбувся у середу, 5 листопада, у Манілі

Переможницею міжнародного конкурсу краси «Міс Земля» 2025 року стала представниця Чехії Наталі Пушкінова. Про це пише «Главком» із посиланням на видання The Philippine Star. Крім основного титулу, журі обрало власниць звань, пов'язаних зі стихіями повітря, води та вогню.

Власницею титулу «Міс Вогонь» стала представниця Таїланду Варі Нгамкхам, а звання «Міс Вода» виборола в'єтнамська учасниця Чинь Мі Ань. Титул «Міс Повітря» журі присудило конкурсантці з Ісландії Сольдіс Валі Івардсдоттір. У боротьбі за титул брали участь 80 конкурсанток із різних куточків світу.

Новій володарці титулу «Міс Земля» Наталі Пушкіновій 21 рік. Дівчина живе неподалік Праги та навчається у Карловому університеті за спеціальністю «Маркетингові комунікації та зв'язки з громадськістю». Вона працює моделлю та стажувалася в журналі Vogue. Її хобі – підводне плавання.

Переможниця міжнародного конкурсу краси «Міс Земля» 2025 року Наталі Пушкінова фото з відкритих джерел

Як пише видання, чотири фінальні кандидатки, які боролися за корону «Міс Земля 2025», востаннє продемонстрували свою дотепність у фінальному раунді запитань і відповідей. Їм поставили одне й те саме запитання: «Білл Гейтс, який був провідним прихильником скорочення викидів вуглецю, нещодавно запропонував переорієнтувати ресурси з боротьби зі зміною клімату на зусилля, спрямовані на запобігання хворобам і голоду. Чи згодні ви? Чому так чи ні?».

Україна вперше увійшла до ТОП-8 та здобула титул Віце Міс Земля 2025. Достойне місце у вісімці найкрасивіших жінок планети посіла уродженка міста Болград Марія Желяскова.

«Я безмежно щаслива. З гордістю та силою я представляла свою рідну країну. Три незабутні тижні на Філіппінах – це був шлях мрії, який розпочався з перемоги на конкурсі Міс Одеса, потім – національна корона Міс Україна-Земля, і тепер третя перемога, така особлива й важлива», – зазначила конкурсантка на своїй сторінці у Facebook.

До слова, київська школярка, учениця 8-А класу ліцею №84 Печерського району Комісарук Владислава, блискуче представила Україну на міжнародному конкурсі краси Princess Teen World 2025, що проходив у Туреччині.