Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Хто не пускає Олю Полякову на Євробачення? Продюсер назвав «винних» і закликав переглянути правила

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Співачка оголосила про подачу заявки на Нацвідбір на Євробачення-2026 від України
фото: Instagram/polyakovamusic

Бізнес-партнер виконавиці Олі Полякової не вимагає змін, але підтримує перегляд у вимогах мовника

Співачка Оля Полякова висловила бажання, аби деякі правила участі артистів у Нацвідборі на Євробачення переглянули. Артистка подала заявку та звернулася до «Суспільного Мовлення» з офіційним листом. Своє бачення цієї ініціативи «Главкому» прокоментував продюсер Михайло Ясинський, який багато років співпрацює з Поляковою. Йдеться про перегляд дозволу участі в Нацвідборі на Євробачення для виконавців, які після 2014 року виступали на території РФ та окупованих територіях. Зараз брати участі у відборі вони не можуть. Серед них і Оля Полякова. Розмови про перегляд правил були в індустрії давно, але так масштабно цю тематику ще не підіймали. Михайло Ясинський підтримав ініціативу Полякової.

«Вона завжди про це мріяла. Вона довела, що є українкою, є зі своєю країною. Минуло 10 років. Зараз беруть у Нацвідборі люди, яким було 15 років. Вони не були б там (у РФ та на окупованих територіях, – «Главком») теоретично. А ті хто був – були всі. І потяг «Київ-Москва» працював до 2022 року (мається на увазі залізничне сполучення між столицями України та Росії, – «Главком»). І торгівля була, й інші дипломатичні відносини, і так далі. Тому це вибіркові правила. Вони пов'язані з помилкою, яку допустили на СТБ (раніше телеканал займався Нацвідбором, а зараз Суспільне Мовлення, – «Главком»). Це помилка була відповідних людей, які зараз жодного відношення до цього не мають. Треба переглянути. Ніхто не каже, що треба змінити. Переглянути», – розповів Михайло Ясинський.

Продюсер наголосив, що Оля Полякова зробила свій крок. Навіть якщо ініціатива нічим конкретним не закінчиться, принаймні співачка спробувала.

Щодо телеканалу СТБ, то у 2015 році він досягнув домовленостей з телеканалом «UА:Перший» (суспільним мовником). Перший спільний нацвідбір канали провели у 2016 році, коли обрали Джамалу. СТБ узяв на себе проведення всеукраїнських кастингів, організацію півфіналів, постановку номерів усім фіналістам Нацвідбору та проведення прямих ефірів. За умовами співпраці «UA: Перший» сплачував Європейській спілці мовників (EBU) за ліцензію участі в Євробаченні та компенсував СТБ витрати на організацію і проведення відборів. Крім того, СТБ з власної ініціативи надавав переможцю допомогу в підготовці до міжнародного конкурсу, забезпечуючи створення конкурсного номера «під ключ».

У 2021 році співпрацю припинили. Правила щодо недопуску до участі артистів на Нацвідборі, які виступають на території РФ та окупованих територіях з 2014 року, змінили у 2019-му. Каталізатором стала відмова участі в конкурсі переможниці Нацвідбору Maruv. Тоді артистка не стала скасовувати виступи в Росії та не підписала контракт з мовником. Ясинський не сказав, про яких саме людей з СТБ мав на увазі. На той час керівницею Нацвідбору була Наталя Франчук. Нині залишається генеральною продюсеркою телепрограм каналу СТБ.

Михайло Ясинський та Оля Полякова
Михайло Ясинський та Оля Полякова
фото: Instagram/mikeyasinsky

Востаннє Оля Полякова була в Росії у 2015 році. Тоді вона вела музичну премію в Москві разом з путіністом Миколою Басковим. Після цього заходу Полякова неодноразово говорила в інтерв’ю, що більше не їздила до РФ, розірвала всі контракти з тамтешніми телеканалами та припинила виступи для російської публіки. Зокрема, вона пояснювала, що поїздка на музичну премію була робочою – її запросили як українську артистку-ведучу, і вже після цього вона ухвалила принципове рішення не відвідувати Росію.

Нагадаємо, Полякова організувала закритий захід в центрі столиці, на який запросила, зокрема, представників ЗМІ, артистів та блогерів. Після презентації нової англомовної композиції Warrior та кліпу на нього, співачка пояснила свою позицію.

«Я знаю, що навколо цього питання багато суперечок і що існують певні обмеження, які нібито не дозволяють мені зробити цей крок. Але мені здається, що прийшов момент діяти – чесно, відкрито, з вірою в себе і у свої мрії. Я вважаю несправедливими ті обмеження, які колись були запроваджені, – вони давно втратили сенс і не відповідають сьогоднішнім реаліям. Вони обмежують права багатьох артистів, які роками працювали в Україні, для українців, які залишалися в країні навіть у найважчі часи. Ми всі прекрасно бачимо, хто є хто і хто де зараз. І вибірково обмежувати людей, які довели свою позицію справами, – неправильно. Такі правила суперечать закону і фактично порушують рівність громадян, бо я – така ж громадянка України, як і кожен із вас. Така ж платниця податків, як і всі ті, хто оплачує роботу «Суспільного Мовлення» та проведення національного відбору», – заявила Оля Полякова.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Olya Polyakova (@polyakovamusic)

Раніше «Главком» писав, що співачка Alyona Alyona розповіла про певні обмеження при співпраці з «Суспільним Мовленням».

Читайте також:

Теги: Євробачення конкурс Оля Полякова Михайло Ясинський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед учасників – переважно країни, які або перебувають у сфері впливу РФ
Росія провела свій аналог «Євробачення»: хто переміг та чому не допустили США
21 вересня, 01:11
Трамп заявив, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії Росією
Заяви Трампа, протести у Нідерландах: головне за ніч
21 вересня, 07:07
Зліва направо: Маша Кондратенко, Тімур Мірошниченко, Анна Тульєва
Відома співачка стала однією з ведучих Нацвідбору на «Дитяче Євробачення-2025»
19 вересня, 11:29
З оригінального складу колективу зараз активно виступає лише Олександра Заріцька
Гурт Kazka підтвердив чутки про плани повернутися на Нацвідбір Євробачення
21 вересня, 10:59
Фіналістів розподілили виконавиці Світлана Тарабарова та Alyona Alyona
Оголошені фіналісти Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025
29 вересня, 10:58
Актор на ім'я Іван емоційно звернувся до комісії, що відбирає кадри для головного театральної сцени країни
Реальна драма у Театрі Франка: актор, що претендував на місце у трупі, погрожував порізати собі вени
1 жовтня, 20:27
Представники шоу-бізнесу висловили підтримку українцям
Різатдінова та Дорофєєва застали атаку росіян у Львові, Полякова – в Запоріжжі (фото)
5 жовтня, 15:45
Артисти поки не коментували російський терор вніч проти 10 жовтня
Переможці Євробачення-2024 стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття
10 жовтня, 12:11
Оголошення результатів Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025
Україна обрала представника на Дитяче Євробачення-2025 (відео)
12 жовтня, 20:36

Шоу-біз

Хто не пускає Олю Полякову на Євробачення? Продюсер назвав «винних» і закликав переглянути правила
Хто не пускає Олю Полякову на Євробачення? Продюсер назвав «винних» і закликав переглянути правила
Оля Полякова залучила ЛГБТ-хор та штучний інтелект для нового кліпу (відео)
Оля Полякова залучила ЛГБТ-хор та штучний інтелект для нового кліпу (відео)
Хвора Белла Хадід запалила на шоу Victoria’s Secret в компанії супермоделей (відео)
Хвора Белла Хадід запалила на шоу Victoria’s Secret в компанії супермоделей (відео)
Брат загиблого на війні Максима Неліпи висунув претензії до Вікіпедії
Брат загиблого на війні Максима Неліпи висунув претензії до Вікіпедії
Alyona Alyona розказала, як вони з Jerry Heil хотіли порушити правила Нацвідбору на Євробачення
Alyona Alyona розказала, як вони з Jerry Heil хотіли порушити правила Нацвідбору на Євробачення
Оля Полякова пригрозила судом організаторам Нацвідбору на Євробачення
Оля Полякова пригрозила судом організаторам Нацвідбору на Євробачення

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua