Хто не пускає Олю Полякову на Євробачення? Продюсер назвав «винних» і закликав переглянути правила

Бізнес-партнер виконавиці Олі Полякової не вимагає змін, але підтримує перегляд у вимогах мовника

Співачка Оля Полякова висловила бажання, аби деякі правила участі артистів у Нацвідборі на Євробачення переглянули. Артистка подала заявку та звернулася до «Суспільного Мовлення» з офіційним листом. Своє бачення цієї ініціативи «Главкому» прокоментував продюсер Михайло Ясинський, який багато років співпрацює з Поляковою. Йдеться про перегляд дозволу участі в Нацвідборі на Євробачення для виконавців, які після 2014 року виступали на території РФ та окупованих територіях. Зараз брати участі у відборі вони не можуть. Серед них і Оля Полякова. Розмови про перегляд правил були в індустрії давно, але так масштабно цю тематику ще не підіймали. Михайло Ясинський підтримав ініціативу Полякової.

«Вона завжди про це мріяла. Вона довела, що є українкою, є зі своєю країною. Минуло 10 років. Зараз беруть у Нацвідборі люди, яким було 15 років. Вони не були б там (у РФ та на окупованих територіях, – «Главком») теоретично. А ті хто був – були всі. І потяг «Київ-Москва» працював до 2022 року (мається на увазі залізничне сполучення між столицями України та Росії, – «Главком»). І торгівля була, й інші дипломатичні відносини, і так далі. Тому це вибіркові правила. Вони пов'язані з помилкою, яку допустили на СТБ (раніше телеканал займався Нацвідбором, а зараз Суспільне Мовлення, – «Главком»). Це помилка була відповідних людей, які зараз жодного відношення до цього не мають. Треба переглянути. Ніхто не каже, що треба змінити. Переглянути», – розповів Михайло Ясинський.

Продюсер наголосив, що Оля Полякова зробила свій крок. Навіть якщо ініціатива нічим конкретним не закінчиться, принаймні співачка спробувала.

Щодо телеканалу СТБ, то у 2015 році він досягнув домовленостей з телеканалом «UА:Перший» (суспільним мовником). Перший спільний нацвідбір канали провели у 2016 році, коли обрали Джамалу. СТБ узяв на себе проведення всеукраїнських кастингів, організацію півфіналів, постановку номерів усім фіналістам Нацвідбору та проведення прямих ефірів. За умовами співпраці «UA: Перший» сплачував Європейській спілці мовників (EBU) за ліцензію участі в Євробаченні та компенсував СТБ витрати на організацію і проведення відборів. Крім того, СТБ з власної ініціативи надавав переможцю допомогу в підготовці до міжнародного конкурсу, забезпечуючи створення конкурсного номера «під ключ».

У 2021 році співпрацю припинили. Правила щодо недопуску до участі артистів на Нацвідборі, які виступають на території РФ та окупованих територіях з 2014 року, змінили у 2019-му. Каталізатором стала відмова участі в конкурсі переможниці Нацвідбору Maruv. Тоді артистка не стала скасовувати виступи в Росії та не підписала контракт з мовником. Ясинський не сказав, про яких саме людей з СТБ мав на увазі. На той час керівницею Нацвідбору була Наталя Франчук. Нині залишається генеральною продюсеркою телепрограм каналу СТБ.

Михайло Ясинський та Оля Полякова фото: Instagram/mikeyasinsky

Востаннє Оля Полякова була в Росії у 2015 році. Тоді вона вела музичну премію в Москві разом з путіністом Миколою Басковим. Після цього заходу Полякова неодноразово говорила в інтерв’ю, що більше не їздила до РФ, розірвала всі контракти з тамтешніми телеканалами та припинила виступи для російської публіки. Зокрема, вона пояснювала, що поїздка на музичну премію була робочою – її запросили як українську артистку-ведучу, і вже після цього вона ухвалила принципове рішення не відвідувати Росію.

Нагадаємо, Полякова організувала закритий захід в центрі столиці, на який запросила, зокрема, представників ЗМІ, артистів та блогерів. Після презентації нової англомовної композиції Warrior та кліпу на нього, співачка пояснила свою позицію.

«Я знаю, що навколо цього питання багато суперечок і що існують певні обмеження, які нібито не дозволяють мені зробити цей крок. Але мені здається, що прийшов момент діяти – чесно, відкрито, з вірою в себе і у свої мрії. Я вважаю несправедливими ті обмеження, які колись були запроваджені, – вони давно втратили сенс і не відповідають сьогоднішнім реаліям. Вони обмежують права багатьох артистів, які роками працювали в Україні, для українців, які залишалися в країні навіть у найважчі часи. Ми всі прекрасно бачимо, хто є хто і хто де зараз. І вибірково обмежувати людей, які довели свою позицію справами, – неправильно. Такі правила суперечать закону і фактично порушують рівність громадян, бо я – така ж громадянка України, як і кожен із вас. Така ж платниця податків, як і всі ті, хто оплачує роботу «Суспільного Мовлення» та проведення національного відбору», – заявила Оля Полякова.

