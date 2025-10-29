Гарвард вивчить відбудову університету в Ірпені

Джеффрі Гленн: «Відбудова університету – це не лише про цеглу та бетон»

Державний податковий університет в Ірпені, який постраждав під час російської окупації, став навчальним прикладом для Гарварду. Американський виш досліджуватиме його відбудову як модель сталого розвитку та відновлення українських громад після війни. Про це йдеться у пресрелізі університету, інформує «Главком».

Повідомляється, що школа громадського здоров’я університету Гарварду ім. Тсенгджі Чана (The Harvard T.H. Chan School of Public Health) включила відбудову центрального корпусу ДПУ до курсу «Сприяння сталому розвитку України», який триватиме до кінця поточного навчального року. Програма поєднує навчання та практику – учасники на реальному прикладі вчитимуться відбудовувати Україну після руйнувань, спричинених війною.

Планується, що з жовтня 2025 до травня 2026 року, учасники курсу зосередять свої академічні та практичні знання на темі відбудови університету в Ірпені. На практичному курсі Гарвардського університету навчатимуться 90 українських фахівців, вони працюватимуть у командах та розроблятимуть власні рішення для відновлення українських громад. До практикуму також планують залучити канадську компанію Stantec, яка розробила проєкт відбудови центрального корпусу університету.

Планується, що реалізація проєкту відбудови триватиме від трьох до п’яти років.

«Відбудова університету – це не лише про цеглу та бетон. Йдеться про відбудову громади, здоров’я, стійкість та довгострокову економічну життєздатність», – сказав Джеффрі Гленн, координатор проєкту «Сприяння сталому розвитку України» від Гарвардського університету.

Ключові результати практикуму:

Практична «дорожня карта» відбудови головного корпусу ДПУ, узгоджена з європейськими та глобальними стандартами

Підвищення кваліфікації учасників проєкту в сфері сталого проєктування, оцінювання впливу та інтеграції політик

Прикладна співпраця між академічними інституціями, державними установами та місцевими громадами

Комплекс документації, яка дозволить ДПУ поділитися досвідом та стати “моделлю для відновлення” для інших університетів та організацій в Україні.

Як долучитися до курсу

Курс 2025–2026 років проходитиме онлайн із запланованими очними зустрічами та фінальною презентацією результатів по завершенню. Додаткові подробиці щодо відбору учасників і розкладу практикуму буде оприлюднено ДПУ та партнерами програми.

Що відомо про ДПУ

Державний податковий університет (ДПУ) – єдиний профільний заклад вищої освіти в Україні, що підпорядковується Міністерству фінансів України та розташований в Місті-герої Ірпінь. Університет є базовим навчальним закладом з підготовки фахівців для системи публічних фінансів (податкова, митна, аудиторська служби та інші фіскальні інституції). Крім того, університет готує фахівців для правоохоронних органів, які відповідають за боротьбу з корупцією в Україні. Наразі в ДПУ навчається близько 4,3 тис. бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів. З 9 грудня 2022 року посаду в.о. ректора ДПУ займає Дмитро Серебрянський.

Що відомо про школу громадського здоров’я університету Гарварду

Школа громадського здоров’я університету Гарварду ім. Тсенгджі Чана (The Harvard T.H. Chan School of Public Health), працює над покращенням здоров’я та встановленням справедливості у суспільстві, щоб кожен міг процвітати. Дослідники Школи працюють над: виявленням основних причин руйнування здоров’я, появи хвороб та несправедливості у суспільстві та розробкою ефективних рішень; навчанням креативних лідерів у сфері виявлення, аналізу та вирішення проблем зі здоров’ям населення; співпрацею з політиками, практиками та громадськістю, щоб стимулювати та реалізовувати значущі зміни в цих сферах.

Нагадаємо, під час окупації в Ірпені на Київщині постраждав Державний податковий університет. Ворог перетворив будівлю майже на руїни: вибиті вікна, розбиті сходи головного корпусу, а на газоні залишилися сліди та вирви від попадання снарядів.

«Рускій мір» наклав відбиток свого перебування на Державний податковий університет фото: zn.ua

Зі слів представників закладу освіти, обстріляли центральний корпус закладу, викладацький будинок на вул. Садова. Також окупанти поцілили в актову залу і перший гуртожиток. Одна людина отримала поранення.