Столична школярка здобула дві найвищі нагороди на міжнародному конкурсі краси

Дівчина перемогла одразу у двох найпрестижніших номінаціях у своїй віковій категорії

Київська школярка, учениця 8-А класу ліцею №84 Печерського району Комісарук Владислава, блискуче представила Україну на міжнародному конкурсі краси Princess Teen World 2025, що проходив у Туреччині. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення ліцею.

Дівчина продемонструвала високий рівень підготовки, завдяки чому здобула перемогу одразу у двох найпрестижніших номінаціях у своїй віковій категорії:

«Best of the Best» (Найкраща з найкращих)

«Princess Teen World» (Принцеса підліткового світу)

Владислава Комісарук на міжнародному конкурсі краси Princess Teen World 2025 фото: Ліцей №84 Печерського району міста Києва/Facebook

Владислава Комісарук здобула дві найвищі нагороди на міжнародному конкурсі краси Princess Teen World 2025 фото: Ліцей №84 Печерського району міста Києва/Facebook

Колектив Ліцею №84 висловив гордість за свою ученицю: «Пишаємось нашою талановитою, яскравою та впевненою ученицею! Бажаємо нових успіхів, творчого натхнення й подальших перемог».

Нагадаємо, українська красуня Марія Мельниченко, переможниця національного конкурсу «Міс Україна 2024», здобула значне досягнення на міжнародній арені, увійшовши до топ-8 фіналістів конкурсу «Міс Світу» серед європейських країн. Українка потрапила у топ-8 фіналістів конкурсу, яке вважається «срібним призерством» серед фіналісток Miss World Europe. Фінал 71-го конкурсу «Міс Світу» відбувся в Індії 31 травня 2025 року, де Україну гідно представила 20-річна киянка Марія Мельниченко. Дівчина є студенткою 4-го курсу Державного податкового університету в Ірпені, де вивчає фінанси.