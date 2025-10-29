Головна Київ Новини
Столична школярка здобула дві найвищі нагороди на міжнародному конкурсі краси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Владислава Комісарук блискуче представила Україну на міжнародному конкурсі краси Princess Teen World 2025
фото: Ліцей №84 Печерського району міста Києва/Facebook

Дівчина перемогла одразу у двох найпрестижніших номінаціях у своїй віковій категорії

Київська школярка, учениця 8-А класу ліцею №84 Печерського району Комісарук Владислава, блискуче представила Україну на міжнародному конкурсі краси Princess Teen World 2025, що проходив у Туреччині. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення ліцею.

Дівчина  продемонструвала високий рівень підготовки, завдяки чому здобула перемогу одразу у двох найпрестижніших номінаціях у своїй віковій категорії:

  • «Best of the Best» (Найкраща з найкращих)
  • «Princess Teen World» (Принцеса підліткового світу)
Колектив Ліцею №84 висловив гордість за свою ученицю: «Пишаємось нашою талановитою, яскравою та впевненою ученицею! Бажаємо нових успіхів, творчого натхнення й подальших перемог».

Нагадаємо, українська красуня Марія Мельниченко, переможниця національного конкурсу «Міс Україна 2024», здобула значне досягнення на міжнародній арені, увійшовши до топ-8 фіналістів конкурсу «Міс Світу» серед європейських країн. Українка потрапила у топ-8 фіналістів конкурсу, яке вважається «срібним призерством» серед фіналісток Miss World Europe. Фінал 71-го конкурсу «Міс Світу» відбувся в Індії 31 травня 2025 року, де Україну гідно представила 20-річна киянка Марія Мельниченко. Дівчина є студенткою 4-го курсу Державного податкового університету в Ірпені, де вивчає фінанси.

