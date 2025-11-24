Головна Скотч Фото
Лист «справжнього Джека Доусона» із «Титаніка» піде з молотка за $66 тис

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Артефакт з «Титаніка» піде з молотка
скрін із відео

Лист з «Титаніка» продають за ціною квартири

Рукописний лист, написаний пасажиром «Титаніка», якого деякі експерти вважають «справжнім Джеком Доусоном», виставлено на продаж на аукціоні за приголомшливу суму, що стартує від $66 тис. Ця реліквія, написана незадовго до трагедії, додає ще один шар історичної інтриги до романтичної легенди кінематографа. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

Йдеться про пасажира на ім'я Ернест Томлін, який подорожував третім класом на борту лайнера. Хоча вигаданий персонаж Джек Доусон (Леонардо Ді Капріо) не мав історичного прототипу, Ернест Томлін, як і Джозеф Доусон, став одним із тих, чия доля асоціюється з історією бідного пасажира третього класу.

Речі, пов'язані з Ернестом Томліном, виставлені на аукціон аукціонною компанією Henry Aldridge & Son of Devizes, Wilts, загалом за $ 66 тис
Лист був адресований матері Томліна, але його зміст тепер набуває символічного значення у контексті фільму.

Лист починається зі слів: «Найдорожча Мамо і всі». Він містить слова, які аукціоністи інтерпретують як частину історії «Титаніка» – Ернест Томлін, подорожуючи сам, писав про свою кохану на ім'я Роуз. На момент написання листа, 10 квітня 1912 року, Ернест Томлін був повний надій на нове життя в США. Як і вигаданий Джек, він помер під час катастрофи. Хоча лист адресований його матері, асоціація з героями кіно надає йому високу аукціонну вартість.

Аукціон є рідкісною можливістю для колекціонерів придбати артефакт, що поєднує справжню історію «Титаніка» з однією з найвідоміших романтичних історій в історії кінематографа.

До слова, пошуки затонулого лайнера «Титанік» у 1985 році насправді були прикриттям для надсекретної місії Військово-морських сил США. Про це розповів океанолог Роберт Баллард, який безпосередньо виявив легендарний корабель.

Теги: корабель Леонардо ДіКапріо Титанік

