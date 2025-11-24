У Нігерії 85-річну жінку поховали в труні у формі гігантської пляшки Coca-Cola

Похорон, що пройшов у такому незвичайному форматі, став нагадуванням про різноманітність культурних традицій в Африці

У Нігерії відбулася незвичайна церемонія поховання, яка привернула увагу місцевих ЗМІ. 85-річну жінку поховали у труні, виконаній у формі гігантської пляшки Coca-Cola. Як пише «Главком» із посиланням на Punch Newspapers,такий вибір зробили родичі жінки. Це відповідає давній традиції деяких нігерійських племен, де труни часто виготовляються у формі, яка символізує професію, хобі або улюблені речі покійного.

Труна-пляшка стала своєрідною даниною пам'яті покійній. Хоча деталі про те, чи була жінка пов'язана з торгівлею напоями або просто мала велику пристрасть до Coca-Cola, не розголошуються, вибір форми відображає унікальні похоронні звичаї регіону.

У багатьох культурах Гани та Нігерії (особливо у народу Га) труна часто є шедевром декоративного мистецтва, що відображає статус померлого. Це можуть бути труни у вигляді риби, літака, автомобіля чи, як у цьому випадку, улюбленого бренду.

Родина обрала труну-символ для 85-річної мешканки Байєльси Facebook | Ogbara Walson Henry



Такий підхід до останньої подорожі підкреслює індивідуальність померлої.

Похорон, що пройшов у такому незвичайному форматі, став нагадуванням про багатство та різноманітність культурних традицій в Африці.

