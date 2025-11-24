Головна Скотч Фото
У Нігерії 85-річну жінку поховали в труні у формі гігантської пляшки Coca-Cola

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Труна була виготовлена на замовлення у формі гігантської пляшки Coca-Cola
фото: Facebook|Ogbara Walson Henry

Похорон, що пройшов у такому незвичайному форматі, став нагадуванням про різноманітність культурних традицій в Африці

У Нігерії відбулася незвичайна церемонія поховання, яка привернула увагу місцевих ЗМІ. 85-річну жінку поховали у труні, виконаній у формі гігантської пляшки Coca-Cola. Як пише «Главком» із посиланням на Punch Newspapers,такий вибір зробили родичі жінки. Це відповідає давній традиції деяких нігерійських племен, де труни часто виготовляються у формі, яка символізує професію, хобі або улюблені речі покійного. 

Труна-пляшка стала своєрідною даниною пам'яті покійній. Хоча деталі про те, чи була жінка пов'язана з торгівлею напоями або просто мала велику пристрасть до Coca-Cola, не розголошуються, вибір форми відображає унікальні похоронні звичаї регіону.

У багатьох культурах Гани та Нігерії (особливо у народу Га) труна часто є шедевром декоративного мистецтва, що відображає статус померлого. Це можуть бути труни у вигляді риби, літака, автомобіля чи, як у цьому випадку, улюбленого бренду.

Родина обрала труну-символ для 85-річної мешканки Байєльси
Родина обрала труну-символ для 85-річної мешканки Байєльси
Facebook | Ogbara Walson Henry


Такий підхід до останньої подорожі підкреслює індивідуальність померлої.
Похорон, що пройшов у такому незвичайному форматі, став нагадуванням про багатство та різноманітність культурних традицій в Африці.

До слова, Coca-Cola розпочала обмежений випуск напою на основі американського тростинного цукру, але зіткнулася з дефіцитом сировини та виробничих потужностей. 

Раніше стало відомо,що компанія Coca-Cola знову робить ставку на рекламу, створену за допомогою штучного інтелекту (ШІ), для своєї нової різдвяної кампанії Holidays Are Coming («Свята наближаються»). Це відбувається після того, як минулорічні спроби викликали хвилю критики з боку творчих професіоналів, які побоюються за свої робочі місця. 

Теги: жінка свята Нігерія похорон поховання

