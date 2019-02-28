Неделя моды в Милане: яркие фото с показов новых коллекций



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Versace осень-зима 2019/2020

Самая роскошная по великолепию нарядов и богатая по числу представленных коллекций, Неделя моды в Милане — третья в череде аналогичных событий из упоительного мира кутюра

Милан и сам по себе является столицей итальянской моды, а в дни дефиле и показов буквально расцветает великолепием красоты, изящества и вечной женственности.

Драгоценные ткани и безупречный крой, блистательная итальянская женственность и безукоризненная мужественность — вот отличительные черты коллекций здешних дизайнеров. Неудивительно, что это событие собирает тысячи поклонников со всего мира.

«Немного несовершенства – это и есть новое совершенство», – сказала за кулисами шоу Донателла Версаче, которая неожиданно для многих пышную эстетику Versace соединила с гранжем. А сделала она это после размышлений на счет того, как из-за Instagram все пытаются быть идеальными, стремятся к несуществующему стандарту и превращаются в своеобразных клонов. Версаче же хочет видеть больше жизни и ее протест вполне очевиден.

Кроме того, заигрывание с гранжем – это и способ завоевать новую целевую аудиторию, а именно тех, кто рос или родился в 1990-х и этот стиль для них является воспоминаем из детства, окутанным романтикой. Правда, гранж в исполнении Донателлы Версаче – это не проеденные молью фланелевые рубашки и рваные джинсы, без которых сложно узнать символа эпохи Курта Кобейна.

В ее руках гранж становится более гламурным – ажурные чулки в паре с растянутыми футболками, мини-платья надетые поверх пушистых свитеров, огромные куртки и хищные принты. Этот коктейль выглядит одновременно дико и притягательно, в лучших традициях Versace.

Итальянский бренд Salvatore Ferragamo сейчас переживает интересные времена. Молодая команда, которую возглавдяет голливудский любимец Пол Эндрю, пытается переформатировать Дом, но при этом не потерять связь с корнями и грамотно использовать его наследие.

В новой коллекции Эндрю вдохновляется итальянской архитектурой, не забывает о технологии пэтчворк, которой искусно владеют мастера по работе с кожей в Salvatore Ferragamo, и не забывает о собственных британских корнях.

Они считываются в большом количестве клетки на подиуме и верхней одежды, которая точно спасет от дождя. Эта встреча Италии и Британии точно удалась, а за кожаными вещами из коллекции – от худи до кейпов – точно вернутся поклонники этой марки.

Сегодня клиентам не нужны просто вещи, им нужны истории, которые за ними стоят, а также ценности, заложенные в том или ином бренде. Об этом отлично знают в Etro – модном Доме, недавно отпраздновавшем свое 50-летие.

Его креативный директор Вероника Этро с одной стороны рассказала на подиуме личную историю, а с другой – продемонстировала всю силу своей команды, которая из каждой вещи создает маленький шедевр.

Так, пейсли принт, открывший коллекцию, вдохновлен шарфами 18 века, которые хранятся в коллекции ее семьи, британские ноты на подиуме отсылали к временам, когда дизайнер жила на Туманном Альбионе, а панковские отголоски – это воспоминания о миланском детстве Вероники Этро.





В результате получилась коллекция, которую можно сравнить со старинной шкатулкой, в которой есть все и сразу, а каждая деталь очень дорога сердцу.

Джерело: vogue.ua