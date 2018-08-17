Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оригинальные татуировки в стиле «ASCII»

ASCII - это специальная таблица, в которой печатным и непечатным символам сопоставлены числовые коды. Благодаря подобной кодировке компьютер способен выводить информацию на экран.

В прошлом, когда старые компьютеры еще не могли выводить графику, люди придумали рисовать «картины» при помощи таких символов.

А теперь мастер тату по имени Андреас решил использовать подобный стиль для нанесения рисунков на кожу клиентов.

Он делает необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов.

Джерело: trinixy.ru