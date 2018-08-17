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    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов

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    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов

    Оригинальные татуировки в стиле «ASCII»

    ASCII - это специальная таблица, в которой печатным и непечатным символам сопоставлены числовые коды. Благодаря подобной кодировке компьютер способен выводить информацию на экран.

    В прошлом, когда старые компьютеры еще не могли выводить графику, люди придумали рисовать «картины» при помощи таких символов.

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    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов
    Необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов

    А теперь мастер тату по имени Андреас решил использовать подобный стиль для нанесения рисунков на кожу клиентов.

    Он делает необычные татуировки, которые «нарисованы» при помощи тысяч мелких символов. 

    Джерело: trinixy.ru

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