Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды
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Розсилка
Фотоиллюзии созданные природой
Каждый из нас отбрасывает тени и все они выглядят по разному в зависимости от того, из какого угла исходит свет.
Но иногда тени устают от жизни и решают создать свою собственную идентичность, начиная жить тайной жизнью, получаются прекрасные картины, которые удалось «поймать» в фотообъектив.
Одним словом, иногда тень может стать настоящим произведением искусства.
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Джерело: Fullpicture.ru