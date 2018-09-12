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    Фото

    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды

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    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды

    Фотоиллюзии созданные природой

    Каждый из нас отбрасывает тени и все они выглядят по разному в зависимости от того, из какого угла исходит свет.

    Но иногда тени устают от жизни и решают создать свою собственную идентичность, начиная жить тайной жизнью, получаются прекрасные картины, которые удалось «поймать» в фотообъектив.

    Одним словом, иногда тень может стать настоящим произведением искусства.

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    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды
    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды
    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды
    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды
    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды
    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды
    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды
    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды
    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды
    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды
    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды
    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды
    Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды

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    Джерело: Fullpicture.ru

    фотограф фотография
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