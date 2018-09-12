Невероятные тени, которые заставят взглянуть на фото дважды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотоиллюзии созданные природой

Каждый из нас отбрасывает тени и все они выглядят по разному в зависимости от того, из какого угла исходит свет.

Но иногда тени устают от жизни и решают создать свою собственную идентичность, начиная жить тайной жизнью, получаются прекрасные картины, которые удалось «поймать» в фотообъектив.

Одним словом, иногда тень может стать настоящим произведением искусства.

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Джерело: Fullpicture.ru