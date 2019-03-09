Невесты до и после макияжа: впечатляющие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/arber_bytyqi_mua

Визажист из Косово занимается тем, что делает макияж для невест, полностью преображая девушек

Гости на свадьбе не всегда хорошо знакомы с невестой или женихом, поэтому могут рассуждать, как на самом деле выглядят еще незамужние молодые.

Чаще это касается невесты, так как девушки готовятся к празднеству особенно тщательно — только на подбор правильного макияжа может уйти несколько дней.

В сети опубликовали подборку снимков, которые показывают невест до того, как над их лицом поработает мастер своего дела, и после.

Автором снимков является визажист из Косово Арбер Бытыки, весьма популярный благодаря своим работам в интернете.

«Я заинтересовался искусством мейкапа, когда был совсем ребёнком. Уже в 5 лет играл с маминой косметикой, так что можно сказать, я визажист с детства. Однако моя семья была против моей работы в этой сфере, в нашей культуре для мужчин — это табу. Так что сначала я получил степень магистра экономики и только после этого последовал за мечтой и выучился на визажиста»,— рассказал мастер перевоплощений.

К слову, не все довольны тем, как визажист меняет образы невест. По словам некоторых пользователей, девушки перестают походить сами на себя, а другие и вовсе теряют свою натуральную красоту.

Джерело: boredpanda.com