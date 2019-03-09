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    Фото

    Невесты до и после макияжа: впечатляющие фото

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    Невесты до и после макияжа: впечатляющие фото
    instagram.com/arber_bytyqi_mua

    Визажист из Косово занимается тем, что делает макияж для невест, полностью преображая девушек

    Гости на свадьбе не всегда хорошо знакомы с невестой или женихом, поэтому могут рассуждать, как на самом деле выглядят еще незамужние молодые.

    Чаще это касается невесты, так как девушки готовятся к празднеству особенно тщательно — только на подбор правильного макияжа может уйти несколько дней.

    В сети опубликовали подборку снимков, которые показывают невест до того, как над их лицом поработает мастер своего дела, и после.

    Автором снимков является визажист из Косово Арбер Бытыки, весьма популярный благодаря своим работам в интернете.

    «Я заинтересовался искусством мейкапа, когда был совсем ребёнком. Уже в 5 лет играл с маминой косметикой, так что можно сказать, я визажист с детства. Однако моя семья была против моей работы в этой сфере, в нашей культуре для мужчин — это табу. Так что сначала я получил степень магистра экономики и только после этого последовал за мечтой и выучился на визажиста»,— рассказал мастер перевоплощений.

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    instagram.com/arber_bytyqi_mua
    instagram.com/arber_bytyqi_mua
    instagram.com/arber_bytyqi_mua
    instagram.com/arber_bytyqi_mua
    instagram.com/arber_bytyqi_mua
    instagram.com/arber_bytyqi_mua
    instagram.com/arber_bytyqi_mua
    instagram.com/arber_bytyqi_mua
    instagram.com/arber_bytyqi_mua
    instagram.com/arber_bytyqi_mua

    К слову, не все довольны тем, как визажист меняет образы невест. По словам некоторых пользователей, девушки перестают походить сами на себя, а другие и вовсе теряют свою натуральную красоту.

    Джерело: boredpanda.com

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