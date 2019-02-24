Какими были воздушные путешествия в 30-е годы XX века: впечатляющие фото



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boredpanda.com

В начале XX столетия полеты на дирижаблях было невероятно популярны. Тогда на данный вид транспорта смотрели, как на один из наиболее перспективных

Одним из самых примечательных образцов того времени стал LZ 129 «Гинденбург», жесткий дирижабль построенный в 1936 году.

На момент создания он был самым большим дирижаблем в мире. По своему объему он уступал лишь классическому цепеллину LZ 130, который создали в 1938 году. Назвали летательный аппарат в честь рейхспрезидента Германии Пауля фон Гинденбурга.

Строительство «Гинденбурга» длилось почти 5 лет. Началась реализация проекта в 1931 году. Его первый пробный полет состоялся уже 4 марта 1936. Длина воздушного корабля составила 245 метров. Диаметр достигал (наибольший) 41.2 метров. В баллонах летательного аппарата хранилось 200 тысяч кубометров газа.

В движение Гинденбург приводился четырьмя дизельными двигателями «Даймлер-Бенц» LOF-6 с мощностью от 800 до 900 лошадиных сил. При этом максимальная мощность силовых агрегатов (каждого) могла достигать 1200 л.с. Помимо газа дирижабль нуждался в 60 тоннах топлива, которое хранилось в 2 500 литровых баках. Максимальная скорость движения достигала 135 км/ч.

Вся эта махина была способна поднять в воздух до 100 тонн полезной нагрузки, а также 50 пассажиров. К их услугам было богатое, даже роскошное оснащение. Здесь располагались каюты, совсем как на настоящем корабле или как купе в поезде. Свободное время можно было проводить в гостевом зале или на смотровой площадке. Также к услугам пассажиров была предоставлена столовая и ресторан. Все это богатство располагалось на четырех палубах.

К сожалению, конец у Гинденбурга оказался печальным. В ходе инцидента, дирижабль потерпел крушение и взорвался. Катастрофа Гинденбурга не стала самой большой в истории, она даже не стала самой убийственной, однако при этом оказалась наиболее резонансной в своем роде.

Джерело: boredpanda.com