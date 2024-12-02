По Москві розгулював робопес-наркокур'єр
Робот-пес переносив пакети з невідомим порошком
Біля московського метро «Печатники» помітили собаку-робота, який переносив пакети невідомого вмісту. Пильні громадяни викликали поліцію, пишуть росЗМІ.
Робот не намагався втекти від поліцейських. Вони припустили, що оператор, який керував робопсом, був неподалік і контролював ситуацію.
У пакетах співробітники поліції виявили порошок, схожий на заборонені речовини. Після цього пес відключився. Співробітники поліції помітили на роботі логотип даркнет-платформи Kraken, яка розповсюджує заборонені речовини.
Поліція організувала розслідування даного випадку.
Раніше стало відомо, що робот-собака був помічений у резиденції обраного президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в містечку Палм-біч у Флориді. Робот патрулює територію маєтку.
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