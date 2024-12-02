По Москві розгулював робопес-наркокур'єр

Робот-пес переносив пакети з невідомим порошком

Біля московського метро «Печатники» помітили собаку-робота, який переносив пакети невідомого вмісту. Пильні громадяни викликали поліцію, пишуть росЗМІ.

Робот не намагався втекти від поліцейських. Вони припустили, що оператор, який керував робопсом, був неподалік і контролював ситуацію.

У пакетах співробітники поліції виявили порошок, схожий на заборонені речовини. Після цього пес відключився. Співробітники поліції помітили на роботі логотип даркнет-платформи Kraken, яка розповсюджує заборонені речовини.

У Москві затримали робота-наркокур'єра

Поліція організувала розслідування даного випадку.

Раніше стало відомо, що робот-собака був помічений у резиденції обраного президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в містечку Палм-біч у Флориді. Робот патрулює територію маєтку.