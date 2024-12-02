Головна Світ Соціум
search button user button menu button

По Москві розгулював робопес-наркокур'єр

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
По Москві розгулював робопес-наркокур'єр
Ймовірно, робот переносив наркотики клієнтам у Москві
фото: Аргументи тижня

Робот-пес переносив пакети з невідомим порошком

Біля московського метро «Печатники» помітили собаку-робота, який переносив пакети невідомого вмісту. Пильні громадяни викликали поліцію, пишуть росЗМІ.

Робот не намагався втекти від поліцейських. Вони припустили, що оператор, який керував робопсом, був неподалік і контролював ситуацію.

У пакетах співробітники поліції виявили порошок, схожий на заборонені речовини. Після цього пес відключився. Співробітники поліції помітили на роботі логотип даркнет-платформи Kraken, яка розповсюджує заборонені речовини.

У Москві затримали робота-наркокур'єра
У Москві затримали робота-наркокур'єра

Поліція організувала розслідування даного випадку. 

Раніше стало відомо, що робот-собака був помічений у резиденції обраного президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в містечку Палм-біч у Флориді. Робот патрулює територію маєтку.

Читайте також:

Теги: росія метро наркотики розслідування поліція робота робототехніка Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник Пентагону відмовив Зеленському у пріоритетному постачанні ATACMS в Україну – WSJ
Очільник Пентагону відмовив Зеленському у пріоритетному постачанні ATACMS в Україну – WSJ
10 листопада, 01:21
Зеленський звернувся до українців
В неволі не те що роки, а кожен день має значення – звернення Президента
3 листопада, 23:10
МЗС закликало Генерального секретаря ООН та керівництво ООН-Хабітат вжити невідкладних заходів
Окупаційна влада Криму взяла участь у Всесвітньому форумі міст. Реакція МЗС України
8 листопада, 07:44
Литва проводить рослідування щодо посилок, що вибухають
Вибухи посилок в Європі. Литва шукає «російський слід»
7 листопада, 10:53
Транспортно-заряджальний агрегат 3Ф30-9 для обслуговування Р-30 «Булава»
Процес підготовки російської ядерної ракети Р-30 «Булава»: з'явилися супутникові знімки
11 листопада, 22:07
Водолази вилучили залишки БпЛА з Київського водосховища (фото)
Водолази вилучили залишки БпЛА з Київського водосховища (фото)
17 листопада, 14:43
Подоляк прокоментував розроблену росіянами карту поділу України
Офіс президента України відреагував на російський «план поділу» України
21 листопада, 02:00
Експосол Джон Гербст висловився про сина Трампа
Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну
23 листопада, 13:56
Над деталями стратегії ще триває робота, повідомляють чиновники команди Трампа
Команда Трампа вимагатиме припинення вогню під час можливих переговорів РФ і України – CNN
28 листопада, 09:56

Соціум

По Москві розгулював робопес-наркокур'єр
По Москві розгулював робопес-наркокур'єр
У Німеччині 17-річний юнак готував масштабний теракт на Різдво – Bild
У Німеччині 17-річний юнак готував масштабний теракт на Різдво – Bild
Оксфордський словник назвав головне слово року
Оксфордський словник назвав головне слово року
У Китаї з'явилась страховка для тих, хто забагато працює
У Китаї з'явилась страховка для тих, хто забагато працює
Протестувальники в Тбілісі дають відсіч поліцейським (відео)
Протестувальники в Тбілісі дають відсіч поліцейським (відео)
У Норвегії запрацював центр десантних операцій НАТО
У Норвегії запрацював центр десантних операцій НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2024
36K
Командувач Нацгвардії розповів, чи братиме Редіс та інші керівники «Азова» участь у бойових діях
17K
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
11K
Один із авторів медичної реформи пояснив, що пішло не так і чому багато громадян незадоволені
6838
Україна сформувала нову потужну бригаду, але їй бракує критично важливої зброї – Forbes

Новини

Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua