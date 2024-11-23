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Борги за зелену електроенергію збільшуються на 30% щороку – інвестор

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Борги за зелену електроенергію збільшуються на 30% щороку – інвестор
Заборгованість за електроенергію з альтернативних джерел перевищила 30 млрд грн
фото з відкритих джерел

Заборгованість за електроенергію з альтернативних джерел перевищила 30 млрд грн 

В Україні існує проблема, коли борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел наростають мінімум на 30% щороку. Про це заявив Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, інвестор в станції зеленої енергетики.

«В середньому протягом року рівень оплат сягає не більше 70%. Тобто рік від року на 30% борги приростають... Інакшим словом, борги накопичуються, а не скорочуються», – сказав Тинний.

Він зазначив, що розрахунки за вироблену зелену енергію відбуваються в гривнях і через накопичені борги інвестори втрачають кошти у зв'язку з девальвацією гривні, оскільки позики надавались у валюті. Окрім того, імпортне обладнання купувалось за валюту.

Він також розповів, що нещодавнє оголошення компанією Укренерго дефолту по сплаті облігацій, а також її борги перед зеленими інвесторами, є результатом системного недофінансування компанії. Водночас Тинний підкреслює, що законодавство вимагає від Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), забезпечувати беззбитковість державних енергетичних компаній.

«Її доходи (Укренерго – ред,) визначаються повністю тарифом, який встановлює Регулятор... Якщо у Укренерго тариф буде встановлено тариф на рівні, який забезпечуватиме її беззбиткову діяльність – боргів не буде» , – підкреслив Тинний.

Разом з тим він розповів, що поки не бачить дій з боку держави, які б свідчили про те, що йде робота над погашенням попередніх боргів в зеленій енергетиці. Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 мільярдів гривень.

Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів «Укренерго» за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

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Теги: НКРЕКП робота Укренерго

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