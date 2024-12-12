Компанія провела внутрішнє тестування і одразу звільнила 100 працівників: причина

Компанія Shark Tank зіштовхнулась із хвилею невдоволення у соцмережах через звільнення понад 100 співробітників після обстеження їхнього психічного здоров’я

Індійський бренд Shark Tank спровокував невдоволення в суспільстві після того, як звільнив з роботи одразу 100 працівників. Все через результати тесту про вигорання, пише видання Times of India.

Так, HR-менеджери компанії розіслали працівникам тести щодо їхнього психічного здоров'я та рівня стресу, який вони переживають на роботі. Він виявив проблему у сотні працівників, тож керівництво компанії вирішило їх звільнити. Повідомлення про це працівники отримали електронною поштою.

«Нещодавно ми провели опитування, щоб зрозуміти ваші почуття щодо стресу на роботі. Багато з вас поділилися своєю стурбованістю, яку ми глибоко цінуємо та поважаємо. Щоб гарантувати, що ніхто не залишиться в стресовому стані на роботі, ми ухвалили важке рішення розлучитися з працівниками, які відзначили значний стрес. Звільнення набуває чинності негайно», – зазначено в електронному листі менеджера з персоналу Ашу Арора Джха.

Це рішення викликало різку критику в суспільстві, багато хто поставив під сумнів етику звільнення працівників за розголошення їхніх труднощів замість вирішення проблеми стресу на робочому місці.

Критики назвали цей крок контрпродуктивним. Звільнення працівників за повідомлення про стрес – це не просто іронія, це повне ігнорування благополуччя працівників. «Замість того, щоб усунути причини стресу, це надсилає чітке повідомлення: «Ваше психічне здоров’я – не наша турбота», – написав один з користувачів.

«Якщо це маркетингова стратегія, вона має жахливий результат. Якщо ні, то це тривожний прояв безгосподарності. У будь-якому випадку, YesMadam не уникне наслідків», – прокоментував інший користувач.

«Це розбиває серце. Уявіть, що ви нарешті відверті щодо свого стресу, і замість підтримки вас звільняють. Це найгірша відповідь на опитування щодо психічного здоров’я», – поділився ще один дописувач.

Нагадаємо, у столиці Японії в оригінальний спосіб боротимуться із падінням народжуваності. Влада Токіо планує запровадити чотириденний робочий тиждень для всіх державних службовців, щоб підвищити рекордно низький рівень народжуваності.