О вкусах новой власти: президент Зеленский украсил Офис картиной с шаурмой (фото)



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В Офисе президента изменили картины

Стены Офиса президента Украины украсили картинами молодых украинских художников из коллекции Музея истории Киева. Работы выбирал лично Владимир Зеленский. Об этом сообщила заместитель директора музея Татьяна Костенко на своей странице в Facebook.

«Руководству страны будут создавать атмосферу и поднимут настроение работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексея Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова», - написала она.

Костенко также опубликовала фото картин, которые президент отобрал для своего офиса. Среди них есть и картина с шаурмой, о которой ранее говорил Зеленский, заявив, что запах шаурмы делает для президента «Киев Киевом».