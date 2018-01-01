Стали известны финалисты конкурса World Press Photo Contest 2018

Объявлены финалисты одного из престижнейших международных фотоконкурсов

14 февраля стали известны номинанты международного фотоконкурса журналистов World Press Photo Contest 2018. Жюри опубликовало список работ финалистов, которые будут претендовать на победу в девяти основных номинациях: «Фотография года», «Главные новости», «Срочные новости», «Проблемы современности»,



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Объявлены финалисты одного из престижнейших международных фотоконкурсов

14 февраля стали известны номинанты международного фотоконкурса журналистов World Press Photo Contest 2018.

Жюри опубликовало список работ финалистов, которые будут претендовать на победу в девяти основных номинациях: «Фотография года», «Главные новости», «Срочные новости», «Проблемы современности», «Люди», «Природа», «Окружающая среда», «Спорт» и «Долгосрочные проекты».

Впервые в истории конкурса финалистов объявили до оглашения главного победителя. Имя победителя 61-го конкурса World Press Photo, а также обладателей второго и третьего мест будут объявлены вечером 12 апреля на Всемирной выставке фотографий в Амстердаме, где находится штаб-квартира World Press Photo.

В категории «Фотография года» соревнуются шесть снимков: «Кризис рохинджа» Патрика Брауна, «Боко харам привязывалы (ко мне) бомбы...» Адама Фергюсона, «Непосредственные последствия» Тоби Мелвилла, два фото «Битва за Мосул» Айвора Прикетта и «Венесуэльский кризис» Роналдо Шмидта.

Также среди финалистов самого престижного международного конкурса фотожурналистов фотографии марафонцев в пустыне, неудавшейся смертницы, пингвинов-скалолазов, экспериментальной фермы в Нидерландах и загоревшегося участника митинга.

В 2017 году в категории «Фотография года» победил фотограф Бурхан Озбилиджи, который снял убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Джерело: zn,ua