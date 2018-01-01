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    Стали известны финалисты конкурса World Press Photo Contest 2018

    Объявлены финалисты одного из престижнейших международных фотоконкурсов
    14 февраля стали известны номинанты международного фотоконкурса журналистов World Press Photo Contest 2018. Жюри опубликовало список работ финалистов, которые будут претендовать на победу в девяти основных номинациях: «Фотография года», «Главные новости», «Срочные новости», «Проблемы современности»,
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    Объявлены финалисты одного из престижнейших международных фотоконкурсов

    14 февраля стали известны номинанты международного фотоконкурса журналистов World Press Photo Contest 2018.

    Жюри опубликовало список работ финалистов, которые будут претендовать на победу в девяти основных номинациях: «Фотография года», «Главные новости», «Срочные новости», «Проблемы современности», «Люди», «Природа», «Окружающая среда», «Спорт» и «Долгосрочные проекты».

    Впервые в истории конкурса финалистов объявили до оглашения главного победителя. Имя победителя 61-го конкурса World Press Photo, а также обладателей второго и третьего мест будут объявлены вечером 12 апреля на Всемирной выставке фотографий в Амстердаме, где находится штаб-квартира World Press Photo.

    В категории «Фотография года» соревнуются шесть снимков: «Кризис рохинджа» Патрика Брауна, «Боко харам привязывалы (ко мне) бомбы...» Адама Фергюсона, «Непосредственные последствия» Тоби Мелвилла, два фото «Битва за Мосул» Айвора Прикетта и «Венесуэльский кризис» Роналдо Шмидта.

    Также среди финалистов самого престижного международного конкурса фотожурналистов фотографии марафонцев в пустыне, неудавшейся смертницы, пингвинов-скалолазов, экспериментальной фермы в Нидерландах и загоревшегося участника митинга.

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    Осиротевшие слонята реабилитируются и возвращаются в дикую природу в общественном заповеднике Reteti в северной Кении. Фото:Эми Витале, США.
    Тела людей, погибших при попитке бежать из Мьянмы. Из 100 человек на борту судна спаслись только 17. Фото:Патрик Браун. Категория "Фотография года"
    Айша,14 лет. Похитившие девушку члены нигерийской радикальной исламистской организации "Боко харам" собирались заставить ее стать смертницей. Айше удалось сбежать. Фото:Адам Фергюсон. Категория "Фотография года"
    прохожая помогает женщине, пострадавшей во время теракта в лондоне. Фото: Тоби Меллвил. Категория "Фотография года"
    Жители Мосула (Ирак) в очереди за гуманитарной помощью. Фото: Айвор Прикетт. Категория "Фотография года"
    Мальчик, которого удалось забрать из зоны, контролируемой "Исламским государством". Фото: Айвор Прикетт. Категория "Фотография года"
    Учасник антиправительственных акций протеста в Каракесе, столице Венесуэлы. Фото: Рональда Шмидт. Категория "Фотография года"
    Жители Мьянмы, бежавшие в Бангладеш. Фото: Кевин Фрейер. категория "Главные новости"
    Зрители ожидают начала соревнований на стадионе имени Кем Ир Сена в Пхеньяне. Фото: Роджер Тюрессон. Категория "Проблемы современносты"
    Мясная фабрика в Китае. Фото: Джордж Стейнметц. Категория "Проблемы современности"
    Снимок из серии Lives In Limbo о беженцах, отправившихся в Европу. Фото: Франческо Пистилли. Категория "Главные новости"
    Снимок из проекта о том, как строительство плотины повлияло на жизнь населения в долине Омо (Эфиопия). Фото: Фаусто Подавини. Категория "Долгосрочные проекты"
    Участники матча, воспроизводящего средневековый футбол. Фото: Оливер Скарфф. Категория "Спорт"
    Из серии о фауне Галапагосских островов. Фото: Томас Пещак. Категория "Природа"

    В 2017 году в категории «Фотография года» победил фотограф Бурхан Озбилиджи, который снял убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

    Джерело: zn,ua

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