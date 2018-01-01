Скромный клерк отрастил бороду и стал звездой фотосессий. Невероятное преображение
- Сьогодні, 18:22
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Розсилка
Обычный парень смог добиться огромных успехов в модельном бизнесе, радикально изменив свою внешность
21-летний британец Гвилим Пью долгое время занимался страховым бизнесом. Работа на дому, а также перенесенная травма сделала его образ жизни очень малоподвижным. В связи с этим он стремительно набрал вес, растолстев до 140 кг.
Решение кардинально изменить свою жизнь появилось у него после того, как парикмахер посоветовал ему отрастить бороду. Перестав бриться, он также начал активно заниматься спортом, а также строго пересмотрел свой рацион питания.
Парень поставил себе за правило не проводить за компьютером больше 9-10 часов в день, а также регулярно посещать спортзал.
Отчет о переменах в своей внешности он публиковал на своей странице в Instagram.
Однажды история Гвилима Пью попала на глаза портному из Уэльса Натану Палмеру. Последний предложил парню выступить моделью его костюмов. После нескольких успешных фотосессий с этой одеждой Гвилиму стали поступать предложения от других брендов. Среди последних оказалась и компания Джэвида Бэкхема House 99.
Теперь парень является одной из самых востребованных моделей Британии, а его путь на вершину модельного бизнеса стал примером для многих.
Джерело: boredpanda.com