Скромный клерк отрастил бороду и стал звездой фотосессий. Невероятное преображение

Обычный парень смог добиться огромных успехов в модельном бизнесе, радикально изменив свою внешность

21-летний британец Гвилим Пью долгое время занимался страховым бизнесом. Работа на дому, а также перенесенная травма сделала его образ жизни очень малоподвижным. В связи с этим он стремительно набрал вес, растолстев до 140 кг. Решение кардинально изменить свою жизнь появилось у него после того, как парикмахер посоветовал ему отрастить бороду.



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Гвилим Пью

Обычный парень смог добиться огромных успехов в модельном бизнесе, радикально изменив свою внешность

21-летний британец Гвилим Пью долгое время занимался страховым бизнесом. Работа на дому, а также перенесенная травма сделала его образ жизни очень малоподвижным. В связи с этим он стремительно набрал вес, растолстев до 140 кг.

Решение кардинально изменить свою жизнь появилось у него после того, как парикмахер посоветовал ему отрастить бороду. Перестав бриться, он также начал активно заниматься спортом, а также строго пересмотрел свой рацион питания.

Парень поставил себе за правило не проводить за компьютером больше 9-10 часов в день, а также регулярно посещать спортзал.

Отчет о переменах в своей внешности он публиковал на своей странице в Instagram.

Однажды история Гвилима Пью попала на глаза портному из Уэльса Натану Палмеру. Последний предложил парню выступить моделью его костюмов. После нескольких успешных фотосессий с этой одеждой Гвилиму стали поступать предложения от других брендов. Среди последних оказалась и компания Джэвида Бэкхема House 99.

Теперь парень является одной из самых востребованных моделей Британии, а его путь на вершину модельного бизнеса стал примером для многих.

Джерело: boredpanda.com