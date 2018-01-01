Личного фотографа покойной принцессы Дианы обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько моделей рассказали о непристойном поведении Патрика Демаршелье

Среди мировых знаменитостей скоро не останется ни одного мужчины, который бы не был обвинен в сексуальных домогательствах. Сегодня в центре общественного внимания новый герой скандала - 74-летний французский фотограф Патрик Демаршелье, в портфолио которого имеются знаменитые снимки принцессы Дианы, Анджелины Джоли, Леонардо Ди Каприо, Мадонны и



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Известная модель Наталья Водянова и фотограф Патрик Демаршелье

Несколько моделей рассказали о непристойном поведении Патрика Демаршелье

Среди мировых знаменитостей скоро не останется ни одного мужчины, который бы не был обвинен в сексуальных домогательствах. Сегодня в центре общественного внимания новый герой скандала - 74-летний французский фотограф Патрик Демаршелье, в портфолио которого имеются знаменитые снимки принцессы Дианы, Анджелины Джоли, Леонардо Ди Каприо, Мадонны и многих - очень многих - звезд.

По сообщению издания The Boston Globe, более 50 моделей рассказали о своем неприятном опыте работы с 25-ю звездными фотографами, стилистами, агентами, кастинг-директорами и другими профессионалами индустрии. В частности против Патрика выступили несколько моделей и его бывшая ассистентка: по ее словам, он постоянно приставал к ней и в конце концов ей пришлось уступить, так как она боялась потерять работу.

Помимо Патрика, под раздачу попали фотограф Грег Кейдел, работавший на показах Victoria's Secret и с журналом Vogue, стилист Карл Темплер, который сотрудничал с такими марками, как Coach, Zara, Tommy Hilfiger и другими. По данным издания, каждый из обвиненных в харассменте отверг все заявления, назвав их ложными.

«Люди лгут и любят рассказывать выдуманные истории», - сказал Патрик The Boston Globe. Тем не менее издательство Conde Nast уже заявило о прекращении дальнейшего сотрудничества с Патриком Демаршелье и Грегом Кейделом.

Джерело: Hello!