Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции



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Образ красотки стал одним из самых ярких в шестой день киносмотра

20-летняя Лили-Роуз Депп посетила Венецианский кинофестиваль ради премьеры фильма «Король» с ее участием. Это историческая драма о короле Генри V. Главную мужскую роль исполнил возлюбленный Лили – 23-летний Тимоти Шаламе. Для встречи с журналистами французская актриса выбрала розовый топ-корсет без бретелек и обтягивающую юбку из твида.

Звездная пара не стала позировать вместе, чтобы не отвлекать внимание журналистов от представленной картины. Модные критики похвалили звездную наследницу за удачный выбор наряда. Нежный образ подчеркнул стройную фигуру модели и усилил ее французский шарм.

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