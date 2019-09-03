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    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции

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    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции

    Образ красотки стал одним из самых ярких в шестой день киносмотра

    20-летняя Лили-Роуз Депп посетила Венецианский кинофестиваль ради премьеры фильма «Король» с ее участием. Это историческая драма о короле Генри V. Главную мужскую роль исполнил возлюбленный Лили – 23-летний Тимоти Шаламе.  Для встречи с журналистами французская актриса выбрала розовый топ-корсет без бретелек и обтягивающую юбку из твида.

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    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции
    Обворожительная дочь Джонни Деппа в розовой мини-юбке покорила кинофестиваль в Венеции

    Звездная пара не стала позировать вместе, чтобы не отвлекать внимание журналистов от представленной картины. Модные критики похвалили звездную наследницу за удачный выбор наряда. Нежный образ подчеркнул стройную фигуру модели и усилил ее французский шарм.

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