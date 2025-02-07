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«Америка програє наступну війну». Маск зробив несподівану заяву

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Америка програє наступну війну». Маск зробив несподівану заяву
Як відомо, Ілон Маск офіційно отримав від адміністрації президента Дональда Трампа статус «спеціального урядового співробітника»
фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Маск: Нинішня стратегія полягає у створенні невеликої кількості зброї за високою ціною для ведення вчорашньої війни

Американський мільярдер Ілон Маск закликав США «переосмислити програми озброєння», інакше вона «з тріском програє наступну війну». Про це він написав на своїй сторінці в Х.

Так, Маск поширив допис директора венчурної компанії Social Capital Хамата Паліхапітії про те, що Військово-морські сили США планують витрачати $40 млрд на рік протягом наступних 30 років на обслуговування 364 кораблів.

Паліхапітія наголосив, що ВМС США могли б витратити ці кошти на придбання дронів та «накрити ними увесь світ».

Маск прокоментував цей допис словами, що зараз США витрачають великі гроші на невелику кількість зброї для «ведення вчорашньої війни». «Якщо не буде зроблено негайних і кардинальних змін, Америка з тріском програє наступну війну», – написав Маск.

«Америка програє наступну війну». Маск зробив несподівану заяву фото 1
скриншот: x.com/elonmusk

Нагадаємо, Трамп розповів про повноваження Маска. «Ілон не може і не буде нічого робити без нашого схвалення. І ми дамо йому дозвіл там, де це доречно. Там, де це недоречно, ми цього робити не будемо», – підкреслив Трамп.

Згодом прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Ілон Маск офіційно отримав від адміністрації президента Дональда Трампа статус «спеціального урядового співробітника», який нібито дозволяє бізнесмену цілком легально займатися державними справами.

ТОж, американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп призначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), заявив, що працює над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Після цього столицю США охопив хаос через активні дії Ілона Маска. Про це повідомило CNN з посиланням на джерела в адміністрації та документи, надані командою глави нового відомства щодо підвищення ефективності уряду США, скорочення роздутого держапарату та боротьби з бюрократією (Department of Government Efficiency).

Критики звинувачують Маска у спробі підірвати стабільність федеральної системи, тоді як його прихильники вважають, що такі заходи необхідні підвищення ефективності та скорочення бюрократії.

Водночас, Ілон Маск став ще й дипломатичним «головним болем» для Європи. Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із обраним президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: гроші Ілон Маск озброєння армія США флот дрон

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