П'ятеро колишніх міністрів оголосили бойкот Трампу

Колишні очільники Міноборони звернулись до конгресу із закликом притягнути Трампа до відповідальності

П'ятеро колишніх міністрів оборони США розкритикували президента Дональда Трампа за рішення звільнити кількох американських воєначальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Голова Білого дому зокрема вирішив зняти з посади голову комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна.

«Ми звертаємося до конгресу із закликом притягнути Трампа до відповідальності за ці безрозсудні дії та повною мірою виконати покладені на нього конституцією обов'язки щодо нагляду», – оголосили колишні міністри.

Генерал військово-повітряних сил К. К. Браун був лише другим темношкірим офіцером, який став головою Об’єднаного комітету начальників штабів, і його було звільнено ледь до середини свого чотирирічного терміну.

«Звільнення від Трампа викликає тривогу щодо бажання адміністрації політизувати армію», – написали вони. «Нам, як і багатьом американцям, включно з багатьма військовими, залишається зробити висновок, що цих лідерів звільняють із суто партійних причин».

Авторами звернення стали колишні глави Міноборони США Ллойд Остін, Джеймс Меттіс, Чак Гейгел, Леон Панетта та Вільям Перрі. Колишні міністри висловили глибоке занепокоєння звільненнями у військовому відомстві. Усі п'ятеро визнали за потрібне провести слухання в обох палатах конгресу, де було б проведено оцінку наслідків рішень Трампа для нацбезпеки США.

Колишні міністри оборони зокрема закликали Конгрес провести слухання, щоб «оцінити наслідки для національної безпеки» звільнення Трампа. Вони сказали, щополітики повинні «відмовитися від підтвердження» будь-яких нових кандидатур Міністерства оборони у відповідь на звільнення. Нагадаємо, саме республіканці мають більшість в обох палатах Конгресу США.

Раніше стало відомо, що президент хоче радикально скоротити Держдеп за рахунок звуження сфер діяльності відомства. Також Трамп має намір зменшити кількість посольств США та дипломатів. Білий дім планує зосередити роботу Держдепу на укладанні трансакційних урядових угод та заохочення іноземних інвестицій у державу.