Головна Світ Політика
search button user button menu button

П'ятеро колишніх міністрів оголосили бойкот Трампу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
П'ятеро колишніх міністрів оголосили бойкот Трампу
Колишні міністри відверто виступили проти Трампа
фото із відкритих джерел

Колишні очільники Міноборони звернулись до конгресу із закликом притягнути Трампа до відповідальності

П'ятеро колишніх міністрів оборони США розкритикували президента Дональда Трампа за рішення звільнити кількох американських воєначальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  The Washington Post.

Голова Білого дому зокрема вирішив зняти з посади голову комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна.

«Ми звертаємося до конгресу із закликом притягнути Трампа до відповідальності за ці безрозсудні дії та повною мірою виконати покладені на нього конституцією обов'язки щодо нагляду», – оголосили колишні міністри.

Генерал військово-повітряних сил К. К. Браун був лише другим темношкірим офіцером, який став головою Об’єднаного комітету начальників штабів, і його було звільнено ледь до середини свого чотирирічного терміну.

«Звільнення від  Трампа викликає тривогу щодо бажання адміністрації політизувати армію», – написали вони. «Нам, як і багатьом американцям, включно з багатьма військовими, залишається зробити висновок, що цих лідерів звільняють із суто партійних причин».

Авторами звернення стали колишні глави Міноборони США Ллойд Остін, Джеймс Меттіс, Чак Гейгел, Леон Панетта та Вільям Перрі. Колишні міністри висловили глибоке занепокоєння звільненнями у військовому відомстві. Усі п'ятеро визнали за потрібне провести слухання в обох палатах конгресу, де було б проведено оцінку наслідків рішень Трампа для нацбезпеки США.

Колишні міністри оборони зокрема закликали Конгрес провести слухання, щоб «оцінити наслідки для національної безпеки» звільнення Трампа. Вони сказали, щополітики повинні «відмовитися від підтвердження» будь-яких нових кандидатур Міністерства оборони у відповідь на звільнення. Нагадаємо, саме республіканці мають більшість в обох палатах Конгресу США.

Раніше стало відомо, що президент хоче радикально скоротити Держдеп за рахунок звуження сфер діяльності відомства. Також Трамп має намір зменшити кількість посольств США та дипломатів. Білий дім планує зосередити роботу Держдепу на укладанні трансакційних урядових угод та заохочення іноземних інвестицій у державу.

Читайте також:

Теги: Джеймс Меттіс політика президент Пентагон Міноборони Дональд Трамп Ллойд Остін США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів
НАТО готує пропозицію Трампу, аби він відмовився від Гренландії – DPA
31 сiчня, 10:48
Представник офісу президента Сомалі на умовах анонімності сказав, що його уряд вітає цей крок
За наказом Трампа США завдали авіаударів по Сомалі
2 лютого, 04:18
Зеленський та Трамп можуть найближчим часом провести перемовини
Офіс президента має дати візиту команди Трампа до України – Зеленський
4 лютого, 18:34
Окупанти атакували Київ ракетами
Ракетна атака, проєкт Міноборони та російський літак над Польщею: головне за ніч
12 лютого, 05:54
Зеленський подякував Польщі за підтримку України
«Наша спільна мета залишається чіткою». Зеленський поговорив з Дудою
21 лютого, 16:25
Українці віком від 18 до 24 років можуть підписати контракт на 1 рік, отримуючи підготовку та 1 млн грн
«Контракт 18-24». Як долучитися до ЗСУ та отримати 1 млн грн: пояснення Міноборони
23 лютого, 14:24
Адміністрація Трампа розпочала масштабну імміграційну операцію одразу після його інавгурації
Понад 20 тис. нелегальних мігрантів арештовано за перший місяць президентства Трампа
Вчора, 07:54
Держсекретар Сполучених Штатів вважає, що тісніші зв'язки між Китаєм і Росією створять проблему для Америки
США хочуть послабити зв’язок Росії з Китаєм
Вчора, 09:07
Гассет вважає, що ця угода зміцнить національну безпеку США, забезпечивши доступ до критично важливих ресурсів
Стало відомо, скільки прибутків США очікують отримати від угоди про корисні копалини
Сьогодні, 03:43

Політика

П'ятеро колишніх міністрів оголосили бойкот Трампу
П'ятеро колишніх міністрів оголосили бойкот Трампу
«Є дві причини». Ексглава МЗС Росії пояснив, чому Трамп атакує Зеленського
«Є дві причини». Ексглава МЗС Росії пояснив, чому Трамп атакує Зеленського
Кім Чен Ин наказав тримати ядерну зброю в бойовій готовності
Кім Чен Ин наказав тримати ядерну зброю в бойовій готовності
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Трампу потрібна Росія
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Трампу потрібна Росія
Шахрайство на $20 млрд у фонді Байдена: ФБР розслідує резонансну справу
Шахрайство на $20 млрд у фонді Байдена: ФБР розслідує резонансну справу
Молдова відклала акредитацію російського посла через заяви Кремля
Молдова відклала акредитацію російського посла через заяви Кремля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 лютого 2025
39K
Прокурор, який втрапив в «інвалідний» скандал, зробив собі на Новий рік подарунок за 2 млн
5870
Операція «Чисте місто»: НАБУ оприлюднило записи прослушки у справі Комарницького
5847
Росія дістає з консервації рідкісну техніку: чи свідчить це про дефіцит?
4916
«Раша гудбай». Чому фільм, який зняв «Квартал 95», збурив соцмережі

Новини

28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
Вчора, 21:10
Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Вчора, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
26 лютого, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
26 лютого, 09:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua