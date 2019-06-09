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    Фото

    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II

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    instagram.com/theroyalfamily/ - Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    instagram.com/theroyalfamily/

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми присоединились к королеве, приветствовавшей подданных с балкона Букингемского дворца

    В субботу, 8 июня, британцы с помпой отмечают 93-й день рождения Елизаветы II. Посмотреть традиционный военный марш Trooping the Colour пришли тысячи подданных и, конечно, члены королевской семьи.

    Как и каждый год, Ее Величество поприветствовала толпу с балкона Букингемского дворца. К ней присоединились принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми, принц Гарри и Меган Маркл, принц Чарльз с супругой Камиллой и другие знатные особы.

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    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    Опубликованы первые официальные фото с дня рождения Елизаветы II
    instagram.com/theroyalfamily/

    Помимо самой виновницы торжества, больше всего внимания привлекли к себе герцог и герцогиня Кембриджские. Кейт была великолепна в безупречном светло-лимонном наряде и изящной шляпке, а ее супруг, которому в будущем предстоит занять английский трон, надел свой парадный красный мундир. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и даже сидящий на руках отца годовалый принц Луи с энтузиазмом махали людям. В самом центре группы царственно разместилась Елизавета, выбравшая для появления на публике элегантный светлый костюм и шляпку в тон.

     

     

    Кейт Миддлтон Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри
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