Опубликованы сказочные фотографии лошадей, живущих в экстремальных условиях Исландии



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Дрю Доггет

Талантливый фотограф известен своими путешествиями по всему миру в попытке запечатлеть самые необыкновенные пейзажи и поделиться со зрителем удивительными историями

Фотограф Дрю Доггет на своих снимках рассказывает историю необычных, красивых мест. Он не мог обойти такую сказочную страну как Исландия. Благодаря колоритным пейзажам и большому количеству снега в этих местах, ему удалось сделать волшебные фотографии.

В то время как большинство фотографов предпочитает фотографировать потрясающие пейзажи Исландии, Дрю делает шаг вперед и запечатлевает коренных парнокопытных обитателей этих земель, создавая смешение мифов и фантазий, которое выглядит слишком прекрасно, чтобы казаться правдой.

Фотосессия проходила на ферме, где живут сотни лошадей. Источником вдохновения для фотографа стал бог из германо-скандинавской мифологии – Один. Существует мнение, что лошади на самом деле являются потомками Одина.

Обычно Дрю делает фотографии в черно-белом цвете. Но во время этой работы он решил сделать акцент именно на цвете, чтобы создать необходимый контраст. Глядя на снимки, создается впечатление, словно это и правда, сюжет из сказок, а не из реальной жизни.

Серию этих снимков Дрю Доггет назвал «В царстве легенд». Посмотрите, что у него получилось.

Сочетая в себе этнографию и фэшн-фотографию, работы Дрю Доггетта смогли совместить воедино необычайные истории самых уникальных людей, мест и культур.

Джерело: boredpanda.com