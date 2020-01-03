Освобожденный из плена 19-летний моряк женился (фото)



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Освобожденный из российского заключения украинский моряк Эйдер женился в прямом эфире

Освобожденный моряк Андрей Эйдер женился на своей возлюбленной Марине. Пара расписалась 31 декабря на Софийской площади.

Марина ждала своего возлюбленного больше 9-ти месяцев. Когда Андрей наконец-то попал в Украину вместе с другими военнопленными моряками и политзаключенными Кремля, то сразу же сделал Марине предложение.

Андрей заранее готовился к этому, поэтому находясь еще в плену в РФ попросил родителей через своего адвоката купить ему кольцо.

Когда Марина навещала Андрея в военном госпитале он предложил ей выйти за него замуж. Девушка была тронута этим, и приняла предложение руки и сердца.

Джерело: tsn.ua