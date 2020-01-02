«Уродливый свитер» назвали главным трендом зимы 2020



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Microsoft даже перевыпустила Windows 95 в виде уродливого свитера

Ugly-свитер (уродливый свитер) станет ключевой вещью в гардеробе ведущих модниц мира зимой 2020 года. По мнению фешн-экспертов, одной из главных его особенностей является то, что этот предмет гардероба может надеть кто угодно и чувствовать себя круто.

«По иронии судьбы, чем менее круто будет выглядеть ваш джемпер, тем моднее он будет. Несмотря на то, что технически он никогда не выходил из моды, сейчас этот «уродливый» джемпер оказался на вершине модного Олимпа», – пишут модные аналитики.

Сочетание «уродливого свитера» с шелковой юбкой и ковбойскими белыми сапогами появилось в зимних коллекциях некоторых дизайнеров. При этом стилисты рекомендуют носить новый ugly-тренд с шелковыми юбками, модными джинсами с завышенной талией и даже с классическими брюками.

Microsoft даже перевыпустила Windows 95 в виде уродливого свитера. Анонс свитера с логотипом старой операционной системы Windows 95 приурочен к Рождеству. Несмотря на то, что джемпер действительно не блещет красотой и привлекательностью, товар оказался очень востребованным у публики.

Джерело: whowhatwear.co.uk