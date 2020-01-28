Памела Андерсон показала 74-летнего мужа



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Памела Андерсон показала в Instagram 74-летнего мужа после тайной свадьбы

Модель и актриса Памела Андерсон решила связать свою жизнь с продюсером кинокартины «Звезда родилась» Джоном Питерсом. Пара предпочла не предавать огласке бракосочетание, состоявшееся 20 января этого года в Малибу в Калифорнии.

Памела Андерсон не показывает снимки со свадьбы в социальных сетях, но недавно опубликовала в Instagram фото с новым супругом.

На нем изображен Джон Питерсон в солнцезащитных очках рядом с актрисой. Модель и продюсер планировали пожениться еще в 1989 году, но не сделали этого по неизвестной причине.

Джон Питерсон в интервью сотрудникам издания The Hollywood Reporter заявил, что давно любит Памелу Андерсон, поскольку у нее есть скрытые достоинства, о которых знает ограниченный круг лиц.

Продюсер успел четырежды жениться, пока ожидал ответных чувств от дамы мечты, и завести троих наследников.

instagram.com/pamelandersonspain

Памела Андерсон тоже старалась не отставать от него – она состояла в браке столько же раз, сколько ее нынешний муж, и родила троих детей.