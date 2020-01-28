  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Памела Андерсон показала 74-летнего мужа

    • Розсилка
    Памела Андерсон показала 74-летнего мужа

    Памела Андерсон показала в Instagram 74-летнего мужа после тайной свадьбы

    Модель и актриса Памела Андерсон решила связать свою жизнь с продюсером кинокартины «Звезда родилась» Джоном Питерсом. Пара предпочла не предавать огласке бракосочетание, состоявшееся 20 января этого года в Малибу в Калифорнии. 

    Памела Андерсон не показывает снимки со свадьбы в социальных сетях, но недавно опубликовала в Instagram фото с новым супругом.

    На нем изображен Джон Питерсон в солнцезащитных очках рядом с актрисой. Модель и продюсер планировали пожениться еще в 1989 году, но не сделали этого по неизвестной причине.

    Джон Питерсон в интервью сотрудникам издания The Hollywood Reporter заявил, что давно любит Памелу Андерсон, поскольку у нее есть скрытые достоинства, о которых знает ограниченный круг лиц.
    Продюсер успел четырежды жениться, пока ожидал ответных чувств от дамы мечты, и завести троих наследников.

    663358_01
    instagram.com/pamelandersonspain

    Памела Андерсон тоже старалась не отставать от него – она состояла в браке столько же раз, сколько ее нынешний муж, и родила троих детей.

    знаменитости фотография актриса модель Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ