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    Шоу-биз

    Шикарная супруга Райана Рейнольдса впервые вышла в свет после родов

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    Шикарная супруга Райана Рейнольдса впервые вышла в свет после родов

    О пополнении в семье Рейнольдса и Лайвли стало известно прошлой осенью

    Блейк Лайвли впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка. Поводом для эффектного появления в роскошном черном платье Dolce & Gabanna стала премьера фильма «Ритм-секция», в котором 32-летняя актриса сыграла главную роль. Ее супруг Райан Рейнольдс на красной дорожке не появился, зато компанию Блейк составил коллега по фильму Джуд Лоу.

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    Шикарная супруга Райана Рейнольдса впервые вышла в свет после родов
    Шикарная супруга Райана Рейнольдса впервые вышла в свет после родов
    Шикарная супруга Райана Рейнольдса впервые вышла в свет после родов
    Шикарная супруга Райана Рейнольдса впервые вышла в свет после родов
    Шикарная супруга Райана Рейнольдса впервые вышла в свет после родов
    Шикарная супруга Райана Рейнольдса впервые вышла в свет после родов

    О пополнении в семье Рейнольдса и Лайвли стало известно прошлой осенью: по сообщениям СМИ, третий ребенок родился еще летом, но пара оставила это в секрете и до сих пор не дает никаких комментариев о малыше. Блейк и Райан также воспитывают четырехлетнюю дочь Джеймс и трехлетнюю Инес.

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