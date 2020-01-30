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    Шоу-биз

    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)

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    <p>23-летняя Хейли Бибер разоткровенничалась с поклонниками</p> <div></div> - Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)

    23-летняя Хейли Бибер разоткровенничалась с поклонниками

    Фото: instagram.com/haileybieber/

    Американская фотомодель призналась, что у нее врожденная особенность развития рук

    Супермоедль Хейли Бибер, она же жена поп-исполнителя Джастина Бибера, по мнению многих, считается обладательницей идеальной внешности. Но внимательные хейтеры разглядели несовершенство ее тела. Хейли получила много критических отзывов о своих пальцах. Ее мизинцы выглядят немного согнутыми, что стало поводом для насмешек в сети.

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    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
    Фото: instagram.com/haileybieber/

    Бибер опубликовала фото своей левой руки, безымянный палец которой украшает обручальное кольцо с огромным бриллиантом. Признанная красавица не собиралась хвастаться драгоценностью или маникюром. Она решила прояснить ситуацию со своей особенностью.

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    Фото: instagram.com/haileybieber/

     «О'кей, давайте поговорим о моих мизинцах… Я и сама столько времени об этом шутила, что мне стоит рассказать, почему они такие скрюченные и страшные», - отметила Хейли. Она объяснила, что речь идет об эктродактилии. Это врожденная патология, которая характеризуется недостаточным развитием или отсутствием одного или сразу нескольких пальцев.

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