Жена Джастина Бибера показала врожденную мутацию руки (фото)
23-летняя Хейли Бибер разоткровенничалась с поклонниками
Американская фотомодель призналась, что у нее врожденная особенность развития рук
Супермоедль Хейли Бибер, она же жена поп-исполнителя Джастина Бибера, по мнению многих, считается обладательницей идеальной внешности. Но внимательные хейтеры разглядели несовершенство ее тела. Хейли получила много критических отзывов о своих пальцах. Ее мизинцы выглядят немного согнутыми, что стало поводом для насмешек в сети.
Бибер опубликовала фото своей левой руки, безымянный палец которой украшает обручальное кольцо с огромным бриллиантом. Признанная красавица не собиралась хвастаться драгоценностью или маникюром. Она решила прояснить ситуацию со своей особенностью.
«О'кей, давайте поговорим о моих мизинцах… Я и сама столько времени об этом шутила, что мне стоит рассказать, почему они такие скрюченные и страшные», - отметила Хейли. Она объяснила, что речь идет об эктродактилии. Это врожденная патология, которая характеризуется недостаточным развитием или отсутствием одного или сразу нескольких пальцев.