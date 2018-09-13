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    Пчела помешала установить мировой рекорд

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    Пчела помешала установить мировой рекорд
    Reuters

    Пчел держать – не в холодке лежать

    Пчеловод Зухаир Фатани из города Табук в Саудовской Аравии почти полностью покрыл себя пчелами. Он намеревался побить мировой рекорд. Для этого разместил на своем теле несколько десятков маток, надеясь, что они привлекут 20 000 трутней и вес насекомых составит 100 кг. Но одна матка улетела, поэтому не получилось набрать нужного числа пчел, сообщает Daily Mail.

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    Пчела помешала установить мировой рекорд
    Пчела помешала установить мировой рекорд
    Reuters


    Рекорд так и остался у китайца по имени Руан Ляньминь, на котором одновременно было 63,7 кг пчел. Это была уже вторая попытка Зухаира побить рекорд. Он держит пчел 30 лет. За это время выработал иммунитет к их яду. 

     

    Джерело: daily mail

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