Первая леди Украины Елена Зеленская украсила обложку модного глянца



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Елена Зеленская впервые в статусе первой леди появилась на обложке журнала Фото: Paul Bellaart



Всего запланированы три обложки

Супруга президента Украины Елена Зеленская стала главной героиней декабрьского номера украинского глянца Vogue. Для журнала ее сфотографировал голландский фотограф Пол Беллаарт.

Известно, что у грядущего номера выйдет 3 обложки, на которых супруга Владимира Зеленского позирует как в одежде украинских дизайнеров, так и в нарядах известных западных брендов.

«Мы сделали 3 обложки с главной героиней номера, чтобы показать разные грани ее личности. Первый вариант – это сдержанный официальный портрет. Второй – Елена вместе с семьей. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и обаятельную», – прокомментировал съемку главный редактор Vogue UA Филипп Власов.