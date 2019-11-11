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    Шоу-биз

    Первая леди Украины Елена Зеленская украсила обложку модного глянца

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    <p>Елена Зеленская впервые в статусе первой леди появилась на обложке журнала</p> <p><span>Фото</span><span>: Paul Bellaart</span></p> <div><span><br /></span></div> - Первая леди Украины Елена Зеленская украсила обложку модного глянца

    Елена Зеленская впервые в статусе первой леди появилась на обложке журнала

    Фото: Paul Bellaart


    Всего запланированы три обложки

    Супруга президента Украины Елена Зеленская стала главной героиней декабрьского номера украинского глянца Vogue. Для журнала ее сфотографировал голландский фотограф Пол Беллаарт.

    Известно, что у грядущего номера выйдет 3 обложки, на которых супруга Владимира Зеленского позирует как в одежде украинских дизайнеров, так и в нарядах известных западных брендов.

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    Первая леди Украины Елена Зеленская украсила обложку модного глянца
    Первая леди Украины Елена Зеленская украсила обложку модного глянца
    Первая леди Украины Елена Зеленская украсила обложку модного глянца
    Фото: Paul Bellaart

    «Мы сделали 3 обложки с главной героиней номера, чтобы показать разные грани ее личности. Первый вариант – это сдержанный официальный портрет. Второй – Елена вместе с семьей. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и обаятельную», – прокомментировал съемку главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

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    первая леди Елена Зеленская
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