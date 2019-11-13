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    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика

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    <p>Десятикратный обладатель премии &laquo;Грэмми&raquo; Джон Ледженд получил новую награду</p> <div>Фото: instagram.com/johnlegend/</div> - Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика

    Десятикратный обладатель премии «Грэмми» Джон Ледженд получил новую награду

    Фото: instagram.com/johnlegend/

    Каждый год, начиная с 1985-го, журнал People выбирает знаменитого мужчину в качестве секс-символа года

    Популярный американский певец Джон Ледженд получил титул самого сексуального мужчины года по версии журнала People. Об этом ему объявили в эфире мериканской версии шоу «Голос» на телеканале NBC, в котором Ледженд сидит в кресле наставника. По признанию самого Ледженда, он был очень удивлен и даже напуган, когда узнал, что журнал присудил ему подобное звание:

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    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года: фото красавчика
    Фото: instagram.com/johnlegend/

    «Я был рад, но в то же время испуган, это же большое давление и ответственность. Все теперь будут разбирать меня по кусочкам и разглядывать под микроскопом, чтобы убедиться, достаточно ли я сексуален, чтобы носить это звание», - признался певец.

    Помимо этого достижения у артиста есть множество профессиональных наград: 10 премий «Грэмми» в различных номинациях, а также «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую песню Glory к фильму «Сельма» - обе он получил в 2015 году.

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