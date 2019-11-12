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    Шоу-биз

    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру

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    Певица заговорила о своем романе - Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Певица заговорила о своем романе

    Поклонники восхитились снимком

    Анна Седокова опубликовала новое фото с возлюбленным. В кадре Седокова запечатлена в студии звукозаписи. Она нежно целует своего бойфренда.

    «Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла. А потом раз и все изменилось. Я пытаюсь вспомнить события как все развивалось и что же привело меня к тебе, должна быть какая то формула успеха, ведь чему то учат людей на всех бесконечных тренингах. Но я не понимаю. Может есть какая то особенная формула для тех, кто все делает не так? Спасибо тебе», – написала певица.

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    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
    Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру

    Вскоре на пост отреагировал сам Янис.

    «Я не знаю, что за формула, но она сработала! Нам ОЧЕНЬ повезло», – заявил он. Поклонники восхитились снимком. Многие стали заваливать певицу вопросами о том, как ей удалось завоевать такого красивого парня. «Красивая пара!!! Он из Латвии? Мы тоже оттуда», «Какая красивая пара», «Счастья вам», «Так здорово, что вы вместе!» – прокомментировали пост подписчики.

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