Экс-«Виа Гра» Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица заговорила о своем романе

Поклонники восхитились снимком

Анна Седокова опубликовала новое фото с возлюбленным. В кадре Седокова запечатлена в студии звукозаписи. Она нежно целует своего бойфренда.

«Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла. А потом раз и все изменилось. Я пытаюсь вспомнить события как все развивалось и что же привело меня к тебе, должна быть какая то формула успеха, ведь чему то учат людей на всех бесконечных тренингах. Но я не понимаю. Может есть какая то особенная формула для тех, кто все делает не так? Спасибо тебе», – написала певица.

Вскоре на пост отреагировал сам Янис.

«Я не знаю, что за формула, но она сработала! Нам ОЧЕНЬ повезло», – заявил он. Поклонники восхитились снимком. Многие стали заваливать певицу вопросами о том, как ей удалось завоевать такого красивого парня. «Красивая пара!!! Он из Латвии? Мы тоже оттуда», «Какая красивая пара», «Счастья вам», «Так здорово, что вы вместе!» – прокомментировали пост подписчики.