По ту сторону суши: сеть покоряют миниатюрные арт-суши



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Жалко есть такую красоту

Миланский художник китайского происхождения Юйя Ху создает удитивельные съедобные скульпутры. Свои работы он выкладывает в Instagram-аккаунте @theonigiriart.

Здесь все, что угодно, все символы современности: от кроссовок и рэперов до художников и их картин. В его коллекции есть рисовые фигурки Канье, Дрейка и Трэвиса Скотта, а также целая серия кроссовок — от Yeezy Boost 350 V2 до Air Jordan 12. Кроме того, Юйя Ху удалось изобразить Пикассо, Фриду, Сальвадора Дали и Энди Уорхола. Среди его работ есть рисовые репродукции Моны Лизы, Кита Харринга, поп-артовский банан Уорхола с обложки альбома The Velvet Underground и многое другое.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yujia Hu (@theonigiriart) 8 Сен 2018 в 4:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yujia Hu (@theonigiriart) 10 Сен 2018 в 4:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yujia Hu (@theonigiriart) 11 Сен 2018 в 4:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yujia Hu (@theonigiriart) 14 Сен 2018 в 3:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yujia Hu (@theonigiriart) 15 Сен 2018 в 9:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yujia Hu (@theonigiriart) 27 Апр 2018 в 6:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yujia Hu (@theonigiriart) 6 Июл 2018 в 8:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yujia Hu (@theonigiriart) 9 Окт 2017 в 10:05 PDT

Джерело: Buro 24/7