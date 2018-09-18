По ту сторону суши: сеть покоряют миниатюрные арт-суши
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Розсилка
Жалко есть такую красоту
Миланский художник китайского происхождения Юйя Ху создает удитивельные съедобные скульпутры. Свои работы он выкладывает в Instagram-аккаунте @theonigiriart.
Здесь все, что угодно, все символы современности: от кроссовок и рэперов до художников и их картин. В его коллекции есть рисовые фигурки Канье, Дрейка и Трэвиса Скотта, а также целая серия кроссовок — от Yeezy Boost 350 V2 до Air Jordan 12. Кроме того, Юйя Ху удалось изобразить Пикассо, Фриду, Сальвадора Дали и Энди Уорхола. Среди его работ есть рисовые репродукции Моны Лизы, Кита Харринга, поп-артовский банан Уорхола с обложки альбома The Velvet Underground и многое другое.
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Джерело: Buro 24/7