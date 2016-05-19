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    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита

    Мануэль Пита – ученый и фотограф, выставляющий свое творчество в социальной сети Instagram
    Его последняя серия «Одинокие дома» (Lonely Houses) состоит из сюрреалистических фотографий традиционных португальских домиков. Через цвета, архитектуру и антураж в этих сюрреалистических снимках Мануэль Пита передает воспоминания о своем детстве и ощущение дома. Эти архитектурные фотографии он снял на мобильный телефон и
    • Сьогодні, 09:15
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    huffingtonpost.com

    Мануэль Пита – ученый и фотограф, выставляющий свое творчество в социальной сети Instagram

    Его последняя серия «Одинокие дома» (Lonely Houses) состоит из сюрреалистических фотографий традиционных португальских домиков. Через цвета, архитектуру и антураж в этих сюрреалистических снимках Мануэль Пита передает воспоминания о своем детстве и ощущение дома.

    Эти архитектурные фотографии он снял на мобильный телефон и отредактировал, чтобы привести в соответствие с собственным восприятием.

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    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
    Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
    huffingtonpost.com

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    Джерело: cameralabs.org

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