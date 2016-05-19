Португальские домики в минималистских фотографиях Мануэля Пита
- Сьогодні, 09:15
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huffingtonpost.com
Мануэль Пита – ученый и фотограф, выставляющий свое творчество в социальной сети Instagram
Его последняя серия «Одинокие дома» (Lonely Houses) состоит из сюрреалистических фотографий традиционных португальских домиков. Через цвета, архитектуру и антураж в этих сюрреалистических снимках Мануэль Пита передает воспоминания о своем детстве и ощущение дома.
Эти архитектурные фотографии он снял на мобильный телефон и отредактировал, чтобы привести в соответствие с собственным восприятием.
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Джерело: cameralabs.org