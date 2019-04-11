Пять спален, бассейн и эко-стиль: в сети появились фото из нового особняка Джастина и Хейли Бибер



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Джастин и Хейли Бибер instagram.com/haileybieber

Идеальное место для идеальной пары

В середине марта 25-летний канадский музыкант Джастин Бибер приобрел роскошный дом в Беверли-Хиллз для себя и своей 22-летней супруги Хейли Болдуин. Семейное гнездышко обошлось ему в 8,5 миллионов долларов. На американских лизинговых сайтах можно посмотреть, как выглядит недвижимость молодоженов.

Интерьер особняка выполнен в светлых тонах и эко-стиле. Одна из спален Хейли и Джастина светлая, с деревянными элементами и картиной на стене.

В гостиной, которая ведет на террасу, установлены панорамные окна-двери. Здесь можно собраться с друзьями или родителями. А рядом с небольшим бассейном, борты которого выполнены из черного мрамора, построена небольшая гостиная на улице с камином — идеальное место, чтобы провести вечер.

Также в доме также есть бар — это пространство с мягким освещением полностью выполнено из дерева.

Особняк занимает 567 квадратных метров. Здесь пять спален, семь ванных комнат, а также домашняя библиотека и кинотеатр. На заднем дворе, как и полагается в Голливуде, есть бассейн с зоной для отдыха и барбекю.

Джерело: graziamagazine.ru