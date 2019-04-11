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    Пять спален, бассейн и эко-стиль: в сети появились фото из нового особняка Джастина и Хейли Бибер

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    Джастин и Хейли Бибер - Пять спален, бассейн и эко-стиль: в сети появились фото из нового особняка Джастина и Хейли Бибер
    Джастин и Хейли Бибер
    instagram.com/haileybieber

    Идеальное место для идеальной пары

    В середине марта 25-летний канадский музыкант Джастин Бибер приобрел роскошный дом в Беверли-Хиллз для себя и своей 22-летней супруги Хейли Болдуин. Семейное гнездышко обошлось ему в 8,5 миллионов долларов. На американских лизинговых сайтах можно посмотреть, как выглядит недвижимость молодоженов.

    Интерьер особняка выполнен в светлых тонах и эко-стиле. Одна из спален Хейли и Джастина светлая, с деревянными элементами и картиной на стене.

    В гостиной, которая ведет на террасу, установлены панорамные окна-двери. Здесь можно собраться с друзьями или родителями. А рядом с небольшим бассейном, борты которого выполнены из черного мрамора, построена небольшая гостиная на улице с камином — идеальное место, чтобы провести вечер.

    Также в  доме также есть бар — это пространство с мягким освещением полностью выполнено из дерева.

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    Пять спален, бассейн и эко-стиль: в сети появились фото из нового особняка Джастина и Хейли Бибер
    Пять спален, бассейн и эко-стиль: в сети появились фото из нового особняка Джастина и Хейли Бибер
    Пять спален, бассейн и эко-стиль: в сети появились фото из нового особняка Джастина и Хейли Бибер
    Пять спален, бассейн и эко-стиль: в сети появились фото из нового особняка Джастина и Хейли Бибер
    Пять спален, бассейн и эко-стиль: в сети появились фото из нового особняка Джастина и Хейли Бибер

    Особняк занимает 567 квадратных метров. Здесь пять спален, семь ванных комнат, а также домашняя библиотека и кинотеатр. На заднем дворе, как и полагается в Голливуде, есть бассейн с зоной для отдыха и барбекю.

    Джерело: graziamagazine.ru

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