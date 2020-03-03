Рамина Эсхакзай похвасталась роскошным букетом в день рождения



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Девушка выложила несколько милых светлых фото из киевского отеля, на которых позирует с роскошным букетом.

Оказалось, что девушка отмечает день рождения, видимо, этот букет ей подарил новый поклонник.

Рамина стоит у панорамного окна, на ней бежевый костюм в клеточку, который очень красиво на ней лежит.

Волосы красотки распущены и красиво уложены, а на ее лице легкий макияж. В одной руке Эсхакзай держит красивый букет белых тюльпанов, а второй – милого маленького песика. В подписи к фото девушка написала: «Не могла выбрать из 2х. #birthdaygirl».

Фанаты не прошли мимо и принялись обсуждать новую публикацию звезды и поздравлять ее с днем рождения.