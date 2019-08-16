Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото



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Слава Каминская instagram.com/babaslavka

Артистка пустилась во все тяжкие

Украинская певица и солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминкская, которая 2 июля официально развелась со своим мужем Эдгаром Каминским, сейчас находится в отпуске.

Певица с огромным удовольствие демонстрирует, что она не переживает муки страданий из-за разрыва отношений с мужем. То и дело, певица постит в Инстаграме провокационные фото с завидной регулярностью: то с незнакомыми мужчинами на пляже, то в слишком откровенных бикини. Однажды, Слава засветила на фото округлившийся животик. Фанаты заподозрили, что певица беременна.

Напомним, брак певицы Славы Каминской и пластического хирурга Эдгара Каминского официально разорвали в Подольском суде Киева. Заседание было закрытым, а решение суда появилось на сайте только 2 июля.

Как известно, Слава и Эдгар поженились в июле 2014-го. Перед тем, в сентябре 2013-го певица разорвала свой первый брак.Слава неоднократно рассказывала, что именно она сделала первый шаг в отношениях с пластическим хирургом Эдгаром Каминским