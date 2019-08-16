  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото

    • Розсилка
    <p>Слава Каминская</p> <p>instagram.com/babaslavka</p> - Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото

    Слава Каминская

    instagram.com/babaslavka

    Артистка пустилась во все тяжкие

    Украинская певица и солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминкская, которая 2 июля официально развелась со своим мужем Эдгаром Каминским, сейчас находится в отпуске.

    Певица с огромным удовольствие демонстрирует, что она не переживает муки страданий из-за разрыва отношений с мужем. То и дело, певица постит в Инстаграме провокационные фото с завидной регулярностью: то с незнакомыми мужчинами на пляже, то в слишком откровенных бикини. Однажды, Слава засветила на фото округлившийся животик. Фанаты заподозрили, что певица беременна.

    1 з 32
    на весь екран згорнути
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото
    Разведенная и счастливая: Слава из «НеАнгелов» радует поклонников откровенными фото

    Напомним, брак певицы Славы Каминской и пластического хирурга Эдгара Каминского официально разорвали в Подольском суде Киева. Заседание было закрытым, а решение суда появилось на сайте только 2 июля.

    Как известно, Слава и Эдгар поженились в июле 2014-го. Перед тем, в сентябре 2013-го певица разорвала свой первый брак.Слава неоднократно рассказывала, что именно она сделала первый шаг в отношениях с пластическим хирургом Эдгаром Каминским

     Читайте также: Утренняя бодрость: Гросу в прозрачном наряде посветила пышным бюстом на балконе
    певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ