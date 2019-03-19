RIP Daddy: кошка Карла Лагерфельда Шупетт выпустила коллекцию в память о хозяине



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Карл Лагерфельд и его любимица

Любимица дизайнера (или точнее, креативная команда, стоящая за брендом Choupette’s Diary) решила почтить память прославившего ее хозяина

В коллекцию RIP Daddy вошли футболки, худи, кружка, блокнот и чехол для телефона. Часть денег, вырученная от продажи вещей, будет передана в Helen Woodward Animal Center, некоммерческую организацию из Калифонии, которая помогает животным уже более 40 лет.

Креативный директор Chanel, Fendi и одноименной марки Karl Lagerfeld ушел из жизни 19 февраля. Ему было 85 лет. Причина его смерти - рак поджелудочной железы, как сообщает французский журнал Public. Дизайнера госпитализировали в больницу в Нейи-сюр-Сен вечером 18 февраля, а ночью его не стало.

Стоит отметить, что в январе он пропустил два показа Chanel в Париже. Представители бренда не сообщали о болезни кутюрье. Они объяснили отсутствие Лагерфельда его сильной усталостью. Впервые Карл не появился на своем модном шоу.

Джерело: Hello!