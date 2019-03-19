  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    RIP Daddy: кошка Карла Лагерфельда Шупетт выпустила коллекцию в память о хозяине

    • Розсилка
    Карл Лагерфельд и его любимица - RIP Daddy: кошка Карла Лагерфельда Шупетт выпустила коллекцию в память о хозяине
    Карл Лагерфельд и его любимица

    Любимица дизайнера (или точнее, креативная команда, стоящая за брендом Choupette’s Diary) решила почтить память прославившего ее хозяина

    В коллекцию RIP Daddy вошли футболки, худи, кружка, блокнот и чехол для телефона. Часть денег, вырученная от продажи вещей, будет передана в Helen Woodward Animal Center, некоммерческую организацию из Калифонии, которая помогает животным уже более 40 лет.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    RIP Daddy: кошка Карла Лагерфельда Шупетт выпустила коллекцию в память о хозяине
    RIP Daddy: кошка Карла Лагерфельда Шупетт выпустила коллекцию в память о хозяине
    RIP Daddy: кошка Карла Лагерфельда Шупетт выпустила коллекцию в память о хозяине
    RIP Daddy: кошка Карла Лагерфельда Шупетт выпустила коллекцию в память о хозяине
    RIP Daddy: кошка Карла Лагерфельда Шупетт выпустила коллекцию в память о хозяине
    RIP Daddy: кошка Карла Лагерфельда Шупетт выпустила коллекцию в память о хозяине

    Креативный директор Chanel, Fendi и одноименной марки Karl Lagerfeld ушел из жизни 19 февраля. Ему было 85 лет. Причина его смерти - рак поджелудочной железы, как сообщает французский журнал Public. Дизайнера госпитализировали в больницу в Нейи-сюр-Сен вечером 18 февраля, а ночью его не стало.

    Стоит отметить, что в  январе он пропустил два показа Chanel в Париже. Представители бренда не сообщали о болезни кутюрье. Они объяснили отсутствие Лагерфельда его сильной усталостью. Впервые Карл не появился на своем модном шоу.

    Джерело: Hello!

    в мире животных мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ