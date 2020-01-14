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    Роксолана Пидласа пришла в Раду с культовой сумкой Dolce & Gabbana

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    Роксолана Пидласа пришла в Раду с культовой сумкой Dolce & Gabbana

    Такую сумку можно без проблем купить в Киеве за тысячу триста семьдесят пять евро или чуть меньше 40 тыс.грн, что является средней з.п. нардепа в месяц.

    Сегодня лидер межфракционного объединения «За ФОП», которая является соавтором скандальных законов о кассовых аппаратах и 1053-1 и о кэшбеке 1073 пришла в Раду с культовой сумочкой Dolce & Gabbana, Sicily.

    Самое интересное, что Пидласа постоянно стремилась скрыть логотип на сумке, но модель этого аксессуара слишком узнаваема.

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    facebook.com/annasteshenko

    В комментариях к фотографиям пользователи замечают, что бессмысленно покупать такие дорогие сумки, но носить ноуктбук в руках. Другие говорят о том, что этот вариант сумочки от Dolce & Gabbana явно не самый дорогой.

    Роксолана Андреевна Пидласа — экономист, политик. Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа.

    В Верховной Раде 25-летняя депутатка, которая попала в парламент с должности спикера Министерства экономики, успела присоединиться чуть ли не до всех наиболее резонансных экономических и налоговых нововведений.

    В ее активе - должность заместителя председателя Комитета по экономическому развитию, работа над законом об усовершенствовании публичных закупок (Prozorro 2.0), законами о тотальной фискализацию, «кэшбек», расширение лимитов для ФОП и реформой Антимонопольного комитета.

    депутат фотография ProZorro модель парламент
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