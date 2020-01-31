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    Шоу-биз

    Хайди Клум обнажила грудь ради модной фотосессии (видео)

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    <p>46-летняя Хайди Клум остается востребованной моделью</p> <div></div> - Хайди Клум обнажила грудь ради модной фотосессии (видео)

    46-летняя Хайди Клум остается востребованной моделью

    Фото: instagram.com/heidiklum/

    Звезда приняла участие в съемке для модного журнала

    Знаменитая немецкая супермодель Хайди Клум стала героиней будущей обложки чешского Harper’s Bazaar. Звезда показала сам процесс съемки. В кадре модель позировала в откровенном мини-платье от легендарного бренда Versace с глубоким вырезом и украшенном пайетками. Чтобы выглядеть еще более соблазнительно, Хайди опустила рукава наряда и обнажила зону декольте.

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    Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

    Откровенное видео вызвало бурную реакцию среди поклонников модели. Многие восхитились ее прекрасными внешними данными.

    «Ты выглядишь просто божественно! Что нужно делать, чтобы выглядеть так в 46 лет? Какой секрет мне неизвестен?», «Это настоящий огонь. С нетерпением жду готовых фотографий», «Хайди, как и всегда, изумительна. Настоящая супермодель. Таких сейчас мало», «Твоему мужу очень повезло», — высказались фанаты.

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