Хайди Клум обнажила грудь ради модной фотосессии (видео)
46-летняя Хайди Клум остается востребованной моделью
Звезда приняла участие в съемке для модного журнала
Знаменитая немецкая супермодель Хайди Клум стала героиней будущей обложки чешского Harper’s Bazaar. Звезда показала сам процесс съемки. В кадре модель позировала в откровенном мини-платье от легендарного бренда Versace с глубоким вырезом и украшенном пайетками. Чтобы выглядеть еще более соблазнительно, Хайди опустила рукава наряда и обнажила зону декольте.
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Откровенное видео вызвало бурную реакцию среди поклонников модели. Многие восхитились ее прекрасными внешними данными.
«Ты выглядишь просто божественно! Что нужно делать, чтобы выглядеть так в 46 лет? Какой секрет мне неизвестен?», «Это настоящий огонь. С нетерпением жду готовых фотографий», «Хайди, как и всегда, изумительна. Настоящая супермодель. Таких сейчас мало», «Твоему мужу очень повезло», — высказались фанаты.