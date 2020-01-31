Хайди Клум обнажила грудь ради модной фотосессии (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

46-летняя Хайди Клум остается востребованной моделью Фото: instagram.com/heidiklum/

Звезда приняла участие в съемке для модного журнала

Знаменитая немецкая супермодель Хайди Клум стала героиней будущей обложки чешского Harper’s Bazaar. Звезда показала сам процесс съемки. В кадре модель позировала в откровенном мини-платье от легендарного бренда Versace с глубоким вырезом и украшенном пайетками. Чтобы выглядеть еще более соблазнительно, Хайди опустила рукава наряда и обнажила зону декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 30 Янв 2020 в 2:22 PST

Откровенное видео вызвало бурную реакцию среди поклонников модели. Многие восхитились ее прекрасными внешними данными.

«Ты выглядишь просто божественно! Что нужно делать, чтобы выглядеть так в 46 лет? Какой секрет мне неизвестен?», «Это настоящий огонь. С нетерпением жду готовых фотографий», «Хайди, как и всегда, изумительна. Настоящая супермодель. Таких сейчас мало», «Твоему мужу очень повезло», — высказались фанаты.

Читайте также: Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми